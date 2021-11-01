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التصعيد الحوثي في مأرب شرد أكثر من 54 ألف يمني خلال شهر

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التصعيد الحوثي في مأرب شرد أكثر من 54 ألف يمني خلال شهر التصعيد الحوثي في مأرب شرد أكثر من 54 ألف يمني خلال شهر
الأمم المتحدة دعت المنظمات الإغاثية للتحرك العاجل لمساعدتهم

التصعيد الحوثي في مأرب شرد أكثر من 54 ألف يمني خلال شهر

أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، اليوم (الاثنين) بأن أعداد النازحين والمهجرين قسراً من المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب منذ مطلع سبتمبر الماضي بلغ 54 ألفاً و502 نـازح ومهجـر قسرياً بسبب التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الانقلابية في مناطقهم.

وأضافت الوحدة أن مديريات رحبة وحريب والجوبة وجبل مراد والعبدية وصرواح شهدت خلال الشهرين الماضيين موجات نزوح كبيرة ومستمرة تزامناً مع استمرار التصعيد العسكري للحوثيين في تلك المديريات، دون أن تبدي المنظمات الأممية والدولية أي استجابة إنسانية لنداءاتها المتكررة لإغاثة هؤلاء النازحين الجدد القادمين من مديريات مأرب الجنوبية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ودعت الأمم المتحدة ووكالاتها ومكتب الاوتشا في اليمن وكافة المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية للتحرك العاجل وتقديم الاستجابة الطارئة والعاجلة للنازحين الجدد وسرعة الوصول إلى الأسر المتضررة للتخفيف من معاناتهم خاصة مع قدوم فصل الشتاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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