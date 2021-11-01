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ضبط مركز دون ترخيص لتزوير الشهادات الجامعية والمستندات والأختام وترويجها بالإسكندرية

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ضبط مركز دون ترخيص لتزوير الشهادات الجامعية والمستندات والأختام وترويجها بالإسكندرية ضبط مركز دون ترخيص لتزوير الشهادات الجامعية والمستندات والأختام وترويجها بالإسكندرية

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى وهمى «بدون ترخيص» كائن بدائرة قسم شرطة ثان الدخيلة بالإسكندرية، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى في مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والجامعية والكارنيهات المنسوب للعديد من الجهات والنقابات والجمعيات الوهمية والأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وترويجها وبيعها لراغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف وضبط المذكورة حال تواجدها بمقر المركز المشار إليه، وبالتفتيش عُثر على مجموعة من (إستمارات عضوية وكارنيهات وتفويضات وشهادات منسوب صدورها إلى العديد من الجهات المختلفة «مزورة»)، وكذا ضبط (حاسب آلى- هاتف محمول) بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على (العديد من صور المحررات الرسمية المزورة المضبوطة وبرامج الحذف والتعديل على الصور التي تستخدم في عمليات التزوير – العديد من الشهادات والكارنيهات والمستندات المزورة- أختام تحمل شعار الجمهورية منسوب صدورها لبعض الجهات الرسمية- محادثات متبادلة مع العديد من عملائها تدل على نشاطها)، وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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