رئيس تونس : أغلبية القضاة شرفاء يطبقون القانون رغم محاولات التدخل في عملهم

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استقبل رئيس تونس قيس سعيّد اليوم الاثنين، بقصر قرطاج، السيّدة ليلى جفّال، وزيرة العدل.

وأشار رئيس الدولة إلى أن أغلبية القضاة شرفاء يطبقون القانون رغم محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة كالضغط والترهيب والرشاوي، وأعرب عن ثقته في رفض القضاة لهذه الممارسات.

وأضاف رئيس الجمهورية بأن الفساد لا زال مستشريا في جزء من القضاة، وشدّد على أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح إلا بإصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته.

كما بيّن رئيس الدولة بأنه لن يقبل أبدا بأن يتم المساس باستقلالية القضاء والقضاة وبأنه يسعى إلى أن تتوفّر في المحاكم آليات وظروف العمل المناسبة، وأكّد، كذلك، على أن إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ليس تدخلا في الشأن القضائي ولكن سيتم ذلك بمشاركة القضاة أنفسهم.