جامعة عين شمس تعقد امتحان القدرات لطلاب الدبلومات الفنية للقبول بكلية التربية غدًا

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تستقبل كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس غدًا الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر الجاري طلاب الدبلومات الفنية لاداء امتحان القدرات لقسم التربية الفنية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وقال د. أسامة السيد، عميد الكلية، في بيان، الاثنين، إنه جرى التشديد على اتباع كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، بدايةً من البوابات الرئيسية، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى والتأكد من ارتداء الطلاب للكمامات والتعقيم لليد وتسليم الطلاب لمتعلقاتهم بأمانات الكلية وأخذ رقم لاستردادها قبل مغادرة الكلية، مشيرًا إلى أن الامتحان سيبدأ في تمام العاشرة صباحًا.

جدير بالذكر أن لجنة قدرات التربية الفنية ستتكون من نخبة من اساتذة القسم، بحضور الدكتورة نهي عبدالعزيز، رئيس قسم التربية الفنية، وسيجري تصحيح أوراق الاجابات عقب الإنتهاء من الامتحان مباشرة.