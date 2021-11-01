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مرتبات تصل لربع مليون جنيه .. وظائف خالية في السفارتين الأمريكية والبريطانية بالقاهرة

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مرتبات تصل لربع مليون جنيه .. وظائف خالية في السفارتين الأمريكية والبريطانية بالقاهرة مرتبات تصل لربع مليون جنيه .. وظائف خالية في السفارتين الأمريكية والبريطانية بالقاهرة

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تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك قي القطاعين العام والخاص.

حيث نشرت السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية على موقعيهما عن طلب وظائف خالية في يصل مرتباتها إلى حوالي ربع مليون جنيه سنوياً، ننشر تفاصيها ورابط التقديم كما يلي:

أولًا: السفارة البريطانية بالقاهرة

- موظف تواصل- Communications Officer

جدول العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 1.374 دولارًا أمريكيًّا في الشهر/ 16.488 دولار سنويًّا

المكان: السفارة البريطانية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 10/11/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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ثانياً: السفارة الأمريكية بالقاهرة

1- فني مكتبة Librarian Technician- All Interested Applicants

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 179،271 جنيهاً مصرياً في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 01/11/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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2- كاشير Cashier (Class B)- All Interested Applicants

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 215،208 جنيهاً مصرياً في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 02/11/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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3- عامل صيانة- Maintenance Worker

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 94،777 جنيهاً مصرياً في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 09/11/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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المصرى اليوم

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