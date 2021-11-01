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وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيمات كورونا في العيادات المتنقلة بمشتول السوق

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وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيمات كورونا في العيادات المتنقلة بمشتول السوق وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيمات كورونا في العيادات المتنقلة بمشتول السوق

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق المتحركة المخصّصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالعيادات المتنقلة بمدينة مشتول السوق، والتأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين المستهدفين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح ، وتسجيل المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح.

وأكد وكيل الوزارة خلال متابعته للفرق الطبية بتطعيم المواطنين من عمر 18 سنة فأكثر، وقياس العلامات الحيوية لهم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتيسيراً عليهم من مشقة السفر، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا في الأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل وبكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

المصرى اليوم

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