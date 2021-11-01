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«أدعو لها بالشفاء».. هلا شيحة تطالب جمهورها بالدعاء للفنانة سهير البابلي

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«أدعو لها بالشفاء».. هلا شيحة تطالب جمهورها بالدعاء للفنانة سهير البابلي «أدعو لها بالشفاء».. هلا شيحة تطالب جمهورها بالدعاء للفنانة سهير البابلي

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وجهت الفنانة المعتزلة هلا شيحة، اليوم الإثنين، رسالة تطالب من جمهورها بالدعاء للفنانة سهير البابلي بعد تعرضها لأزمة صحية.

وقالت «شيحة» عبر «إنستجرام»: «جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها. أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِها أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا».

كانت ترددت أخبار بتدهور الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي خلال الأسابيع الماضية، والتي نفاها المخرج عمر زهران، وكتب عبر صفحته بـ«فيسبوك» قائلا: «أطمئن الجميع.. النجمة الكبيرة المعشوقة سهير البابلي بخير الحمد لله، لكن كثرة الاتصالات من جميع أنحاء العالم العربي ومصر جعلتها غير قادرة على الرد تشكر جميع جماهيرها على محبتهم واهتمامهم، وربنا يزيدها من فضله».

المصرى اليوم

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