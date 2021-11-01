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باستخدام المنظار.. استخراج جسم غريب من مريء طفل بمستشفى "جنوب القنفذة"

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باستخدام المنظار.. استخراج جسم غريب من مريء طفل بمستشفى "جنوب القنفذة" باستخدام المنظار.. استخراج جسم غريب من مريء طفل بمستشفى "جنوب القنفذة"
أحضره ذووه وهو يعاني ضيقًا في التنفس وصعوبة في البلع منذ سبعة أيام

باستخدام المنظار.. استخراج جسم غريب من مريء طفل بمستشفى

تمكَّن فريق طبي بوحدة المناظير بمستشفى جنوب القنفذة العام من إنقاذ حياة طفل بعمر سنتين، تم إحضاره للطوارئ من قِبل ذويه وهو يعاني ضيقًا في التنفس، وصعوبة في البلع، منذ سبعة أيام.

وتفصيلاً، تم التعامل طبيًّا مع حالة الطفل، من عمل الكشف السريري والفحوصات والأشعة، وتبيَّن للفريق الطبي وجود جسم غريب بصدر الطفل؛ وعلى الفور أُدخل قِسم العمليات، وتم عمل عملية له باستخدام المنظار لاستخراج الجسم الغريب من الطفل. وتبيَّن أن الجسم الغريب "button battery"، "بطارية زر"، وهي من الحجم الكبير، استقرت بمريء الطفل. وبفضل الله تعالى نجح الفريق الطبي في ذلك بقيادة استشاري الجهاز الهضمي والمناظير لدى الأطفال الدكتور طارق ياسين العامري.

ومن جانبه، أكد متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي أن الطفل حاليًا ما زال يرقد بقسم التنويم بالمستشفى، ويتلقى الرعاية الطبية الملائمة لحالته، متمنيًا للفريق المعالج للطفل الصحة والعافية.

وشددت "صحة القنفذة" على الأُسر كافة بمراقبة أطفالهم، والمتابعة المستمرة لهم، وجعل المواد الخطرة، ومنها القِطع المعدنية الصغيرة، بعيدة عن متناول أيديهم؛ حتى لا تشكل تلك المواد خطورة على حياة أطفالهم، سائلة الله سبحانه وتعالى السلامة والحفظ للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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