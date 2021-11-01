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في ختام الجولة الخامسة من ممتاز الطائرة .. الأهلي يحسم " ديربي جدة" ويقترب من الصدارة

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في ختام الجولة الخامسة من ممتاز الطائرة .. الأهلي يحسم

حسم الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي "ديربي جدة" لمصلحته، وتفوق على نظيره الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة خلال المواجهة التي جمعتهما مساء،اليوم الاثنين، في اللقاء الذي أُقيم على صالة نادي الاتحاد بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

ولعبت الخبرة الأهلاوية دورها في حسم النتيجة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة (25 – 20)، قبل أن يقلب الطاولة في وجه الاتحاد خلال الشوط الثاني ليتفوق عليه بنتيجة (25 – 22)، ليفرض أفضليته في الشوط الثالث متغلبًا على مضيفه بنتيجة (25 – 20).

وبهذه النتيجة، واصل الأهلي مطاردته الشرسة للمتصدر الهلال، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأشواط فقط عن الفريق المتصدر.

في ختام الجولة الخامسة من ممتاز الطائرة .. الأهلي يحسم

في ختام الجولة الخامسة من ممتاز الطائرة .. الأهلي يحسم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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