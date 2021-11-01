أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ 24 ساعة الماضية -
الإطاحة بـ3 مواطنين ووافد بحوزتهم 140.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي وممنوعات -
مجددًا.. الغندور يُشيد بأداء الزمالك في لقاء الخماسية -
إزالة 14 تعديًا على الأرض الزراعية في البحيرة -
رئيس «الإنجيلية»: نموذج التعايش في مصر فريد من نوعه ونحرص على تدعيمه (صور) -
ثقافة الجيزة تناقش التصحر والاحتباس الحراري -
حبس 5 سنوات حال إصابة الطفل بعاهة بسبب إهمال الأبوين ..اول تشريع يجرم إهمال الابوين -
الجامعة الألمانية بالقاهرة تستقبل وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لبحث سبل التعاون -
محاضرات وتدريبات على التفصيل والإكسسوارات بالمنيا -
رسمياً برشلونة يقدم تشافي كمدير فني جديد للفريق الكتالوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جمعية "همة" تحتفل بتخريج وتوظيف 20 فتاة باحثة عن العمل

Print
بحضور المدير العام لفرع الموارد البشرية بالرياض

جمعية

نظَّمت جمعية التنمية البشرية "همة" مساء اليوم الحفل الختامي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي؛ للاحتفال بتخريج وتوظيف نحو 20 فتاة باحثة عن العمل.

جاء ذلك بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد الله الحربي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية د. فهد اللحيدان، وبعض منسوبي الجهات المشاركة والداعمة.

واشتمل البرنامج الذي استهدف 20 جمعية ولجنة تنمية من الجهات في القطاع غير الربحي على مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في مهارات التسويق والتواصل الرقمي وإدارة المحتوى، يتبعها تطوع مهني لدى الجهات المشاركة، وينتهي بالتوظيف بعد اجتياز المهارات المحددة من كل جهة، وتسليم مشروعات التخرج.

وشكر الدكتور "الحربي" في كلمة ألقاها بهذه المناسبة جمعية "همة" والجهات المشاركة، وداعم البرنامج "بنك الجزيرة"؛ وذلك على مساهمتهم في بناء وتنمية قدرات الشباب السعودي، وفتح المجال لتوظيفهم، ولاسيما أن خريجات البرنامج فتيات سعوديات؛ ما يساهم في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 في زيادة تمكين المرأة، ورفع معدلات توظيفها بمختلف المجالات.

جمعية

جمعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أمازون السعودية" تكشف عن عروض 11.11 مع خصومات تصل إلى 70%

"أمازون السعودية" تكشف عن عروض 11.11 مع خصومات تصل إلى 70%

"أمازون السعودية" تكشف عن عروض 11.11 مع خصومات تصل إلى 70%

"أمازون السعودية" تكشف عن عروض 11.11 مع خصومات تصل إلى 70%

في النسخة الثانية .. النيوزيلندية ليديا كو تحرز لقب بطولة أرامكو السعودية للقولف

في النسخة الثانية .. النيوزيلندية ليديا كو تحرز لقب بطولة أرامكو السعودية للقولف

في النسخة الثانية .. النيوزيلندية ليديا كو تحرز لقب بطولة أرامكو السعودية للقولف

في النسخة الثانية .. النيوزيلندية ليديا كو تحرز لقب بطولة أرامكو السعودية للقولف