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أخضر البلياردو والسنوكر إلى دبي .. استعداداً للمشاركة في البطولة العربية

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أخضر البلياردو والسنوكر إلى دبي .. استعداداً للمشاركة في البطولة العربية

تغادر غدًا الثلاثاء بعثة السعودي للبلياردو والسنوكر إلى مدينة دبي الإماراتية استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية المجمعة للبلياردو والسنوكر والتي تقام خلال الفترة من" 2 الى 10 نوفمبر الجاري " .

ويترأس رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري البعثة التي تضم 11 لاعباً تم اختيارهم من قبل المدرب منصور الخنفري وهم " أسامة عمار ، أيمن العمري ، حسن النهاري ، خالد الغامدي ، رضا آل مدن ، رضوان جميل ، سهيل مسري ، شادي حسن ، عبدالرحمن العمار ، عبدالله العطياني ومهند الغميز " إلى جانب الإداريين جراح الشمري وعبدالعزيز بن ثاني الضبيب والحكم نواف الشمري والإعلامي سلطان الجلمود.

من جانبه أكد رئيس البعثة الدكتور ناصر الشمري جاهزية المنتخب لهذه المشاركة من خلال الإعداد الجيد وإقامة معسكر داخلي لمنتخب البلياردو بمدينة الرياض و معسكر داخلي لمنتخب السنوكر بمدينة جدة وقال : " نتأمل في تحقيق طموحات القيادة الرياضية بالدعم والتوجيه الذي نجده من قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وتوجيهات ومتابعة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي وهدفنا تحقيق أفضل النتائج والظهور بالمظهر المشرف وتمثيل الوطن خير تمثيل وأتمنى التوفيق للاعبين وتحقيق أفضل النتائج ".

أخضر البلياردو والسنوكر إلى دبي .. استعداداً للمشاركة في البطولة العربية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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