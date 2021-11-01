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خضع يوسف إبراهيم «أوباما» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجلسة علاجية قبل انطلاق مران اليوم الإثنين من أجل الاطمئنان عليه بسبب معاناته من إصابة خفيفة بشد في العضلة الخلفية.

وأثبتت الفحوصات الطبية سلامة «أوباما» حيث شارك مع اللاعبين في بداية المران بالركض حول الملعب، وسيشارك في الفقرات الفنية بشكل طبيعي.

ومنح الجهاز الطبي تعليمات ليوسف أوباما بعدم المشاركة في الجزء البدني لعدم زيادة الحمل البدني على موضع الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحصد الزمالك 6 نقاط في أول جولتين من الدوري بعد الفوز على إنبي وطلائع الجيش.