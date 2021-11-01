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زمالك 2005 يتعادل مع البنك الأهلي في بطولة الجمهورية

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زمالك 2005 يتعادل مع البنك الأهلي في بطولة الجمهورية زمالك 2005 يتعادل مع البنك الأهلي في بطولة الجمهورية

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تعادل فريق كرة القدم بنادي مواليد 2005 مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، وذلك في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء بالجولة الرابعة لبطولة الجمهورية.

أحرز هدف الزمالك خلال المباراة محمد إبراهيم، وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين.

ويتكون الجهاز الفني لفريق 2005 من: رفاعي محمد رفاعي مدربا، أحمد رزق مساعد مدرب، محمد عبدالحميد كيبر مدرب حراس مرمى، محمد كمال الدين إداري الفريق، ياسين غنيم أخصائى علاج طبيعى وناصر أحمد مهمات.

المصرى اليوم

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