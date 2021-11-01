«فؤاد» تبحث مع وزيري البيئة والصناعة بالإمارات القضايا ذات الاهتمام المشترك

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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بوزيرة البيئة وتغير المناخ الإماراتي مريم المهيري، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة الإماراتي، لبحث مجالات التعاون الثنائى البيئي وتبادل الخبرات بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الرئاسى رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف ال٢٦ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذى تترأسه المملكة المتحدة وبحضور عدد من رؤساء وقادة دول العالم.

وخلال اللقاء تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة لوزيرة البيئة الإمارتية على توليها حقيبة البيئة، متمنيه لها النجاح والتوفيق في هذا الملف الهام والحيوى، وأكدت وزيرة البيئة على التعاون البناء والمثمر بين وزراتي البيئة المصرية والإماراتية، مشيرة إلى أنه في إطار رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة العرب في دورته الحالية، فإنه من الممكن التعاون بين دولتي مصر والإمارات للخروج بمبادرة مشتركة لتغطية مؤتمرات تغير المناخ القادمة (cop27 وcop28)، مؤكدة أنه بالرغم من أن مصر والإمارات تتحدثان بصوت واحد قوى لصالح المنطقة العربية والعالم أجمع.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع لاحق للاعداد لهذه المبادرة المشتركة ذات الاهتمام المشترك، كما تم مناقشة مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تحويل المخلفات إلى طاقه.

ومن جانبه اكد الجانب الإماراتى على عمق العلاقات والنجاح البناء بين دولتى مصر والإمارات، مثمناً قدرات وامكانيات جمهورية مصر العربية وبذلها اقصى الجهود لنجاح المؤتمر الحالى لتغير المناخ (cop26) والذى سيكون علامة بارزة في سلسلة تاريخ مؤتمرات تغير للمناخ. مرحباً بالمبادرة المقترحه من جانب وزيرة البيئة المصرية وانه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تلك المبادرة.