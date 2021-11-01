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فلسطين تسجل 8 وفيات و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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فلسطين تسجل 8 وفيات و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا فلسطين تسجل 8 وفيات و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 8 وفيات و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا و569 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين.

وأعلنت الكيلة أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في 95 مريضاً، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعالميًا أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من246.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى حوالي خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 246.693.288، وإجمالي الوفيات 4.999.486.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ745.805 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.967.772. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.824 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.810.855.

المصرى اليوم

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