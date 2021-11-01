أخبار عاجلة

89 إصابة بينهم سيدة حامل.. «زيكا» يتفشى في مدينة هندية -
«رويترز»: «جماعة مسلحة مدعومة من إيران نفذت الهجوم على الكاظمي» -
مع إنطلاقتها لأول مرة في دبي، حملة "Discover Europe Treasures" تلتقي بتجار التوابل الإقليميين لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق المحلية -
سعد الحريري يقرر عدم المشاركة في الانتخابات النيابية -
أمير الكويت يصدر عفوا عن بعض المحكومين -
القيادة تهنئ كمبوديا بذكرى الاستقلال -
القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات وممنوعات -
"التحالف": تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك -
ينصح بتناولها يومياً.. أهم 6 فيتامينات و3 معادن لصحتك -
"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة.. حالة تتواصل حتى 8 مساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصافحة وابتسامة .. الرئاسة تنشر صور لقاء وأمير قطر

Print
مصافحة وابتسامة .. الرئاسة تنشر صور لقاء السيسي وأمير قطر مصافحة وابتسامة .. الرئاسة تنشر صور لقاء وأمير قطر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، صور للقاء، الرئيس عبدالفتاح مع الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر في جلاسجو.

وونشرت الرئاسة المصرية صورة للمصافحة بين السيسي وأمير قطر وكتبت فوق الصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: «لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر في جلاسجو».

وظعرت الابتسامة واضحة على وجهي السيسي وأمير قطر بينما بدت المصافحة بينهما ودية.

لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر في جلاسجو.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثان في جلاسجو

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي: استراتيجية الدولة تهدف لمنح الأمل للأجيال الحالية والقادمة في غدٍ أفضل

السيسي: استراتيجية الدولة تهدف لمنح الأمل للأجيال الحالية والقادمة في غدٍ أفضل

وزير النقل: السيسي دعا شركائنا العالميين لنقل مصانعهم إلى مصر

وزير النقل: السيسي دعا شركائنا العالميين لنقل مصانعهم إلى مصر

رئيس المحكمة الدستورية: السيسي طلب بشدة أن تتبوأ المرأة مكانها في القضاء

رئيس المحكمة الدستورية: السيسي طلب بشدة أن تتبوأ المرأة مكانها في القضاء

المنطقة الاقتصادية تعرض مميزات ميناء العين السخنة أمام السيسي

المنطقة الاقتصادية تعرض مميزات ميناء العين السخنة أمام السيسي