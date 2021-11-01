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نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، صور للقاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر في جلاسجو.
وونشرت الرئاسة المصرية صورة للمصافحة بين السيسي وأمير قطر وكتبت فوق الصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: «لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر في جلاسجو».
وظعرت الابتسامة واضحة على وجهي السيسي وأمير قطر بينما بدت المصافحة بينهما ودية.
لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر في جلاسجو.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثان في جلاسجو