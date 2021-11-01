أخبار عاجلة

89 إصابة بينهم سيدة حامل.. «زيكا» يتفشى في مدينة هندية -
«رويترز»: «جماعة مسلحة مدعومة من إيران نفذت الهجوم على الكاظمي» -
مع إنطلاقتها لأول مرة في دبي، حملة "Discover Europe Treasures" تلتقي بتجار التوابل الإقليميين لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق المحلية -
سعد الحريري يقرر عدم المشاركة في الانتخابات النيابية -
أمير الكويت يصدر عفوا عن بعض المحكومين -
القيادة تهنئ كمبوديا بذكرى الاستقلال -
القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات وممنوعات -
"التحالف": تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك -
ينصح بتناولها يومياً.. أهم 6 فيتامينات و3 معادن لصحتك -
"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة.. حالة تتواصل حتى 8 مساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جونسون يهنئ بالإنجازات والجهود التنموية في

Print
جونسون يهنئ السيسي بالإنجازات والجهود التنموية في مصر جونسون يهنئ بالإنجازات والجهود التنموية في

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح بعد ظهر اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك على هامش قمة المناخ العالمية في جلاسجو.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات ثنائية معمقة حيث رحب في مستهلها رئيس الوزراء البريطاني بزيارة الرئيس لجلاسجو، مثمناً الروابط الحالية الوثيقة بين وبريطانيا، وقوة الدفع المتنامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين مؤخراً، ومؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا في الشرق الأوسط، ومعربا عن التطلع لتعميق العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.

كما أعرب جونسون عن تقديره وتهنئته للرئيس على الإنجازات والجهود التنموية الطموحة التي تقوم بها مصر مؤكداً دعم بريطانيا لتلك الجهود تحت قيادة الرئيس.

و أعرب الرئيس من جانبه عن تقديره لتطور العلاقات الثنائية مؤخراً بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، ومؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

و أوضح المتحدث الرسمي انه تم التوافق خلال اللقاء على فتح آفاق تعاون جديدة واضافية بين البلدين وكذلك تعزيز انخراط بريطانيا في أولويات خطط التنمية المصرية ودعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والامنية، والاستخباراتية والعسكرية، فضلاً عن قطاعات السياحة والصحة والتعليم.

كما تم أيضاً مناقشة آخر مستجدات أوضاع المناخ العالمية، حيث أعرب الرئيس عن التقدير للجهد الذي بذلته بريطانيا لضمان عقد قمة المناخ العالمية برغم كافة الصعوبات بالنظر لتأثير جائحة كورونا على الاجتماعات الدولية، مؤكداً دعم مصر للرئاسة البريطانية للمؤتمر وثقتها في خروجه بنتائج متوازنة تصب في مصلحة كافة الأطراف، فضلاً عن تطلع مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في 2022 عقب انتهاء الرئاسة البريطانية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «الإنجيلية»: نموذج التعايش في مصر فريد من نوعه ونحرص على تدعيمه (صور)

رئيس «الإنجيلية»: نموذج التعايش في مصر فريد من نوعه ونحرص على تدعيمه (صور)

وزير التعليم الفرنسي السابق: علاقاتنا متميزة مع مصر في مجال التعليم

وزير التعليم الفرنسي السابق: علاقاتنا متميزة مع مصر في مجال التعليم

مصر.. العمليات الخاصة تنهي أسطورة زعيم أخطر عصابة مخدرات في الصعيد

مصر.. العمليات الخاصة تنهي أسطورة زعيم أخطر عصابة مخدرات في الصعيد

وزير الزراعة يعلن فتح السوق الصيني أمام صادرات مصر من الرمان

وزير الزراعة يعلن فتح السوق الصيني أمام صادرات مصر من الرمان