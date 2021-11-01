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جمال شقرة: الميتافيرس ستصبح جزءًا من تاريخ العالم

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جمال شقرة: الميتافيرس ستصبح جزءًا من تاريخ العالم جمال شقرة: الميتافيرس ستصبح جزءًا من تاريخ العالم

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قال جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إن تاريخ العالم يجري صناعته الآن، وهنا وجب السؤال أين موقع العالم النامي منه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الميتافيرس سوف تصبح جزءًا من تاريخ العالم وستلعب دورًا في مشاكله وتحديد مصائره.

وأكد أن السلبية الكبرى من الواقع الافتراضي هي مدى قدرة العالم الثالث على مجاراة التكنولوجيا، وهل لديهم القدرة على حل المشاكل الحالية أم أنه سيتم الهروب منها إلى العالم الافتراضي.

المصرى اليوم

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