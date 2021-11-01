أخبار عاجلة

89 إصابة بينهم سيدة حامل.. «زيكا» يتفشى في مدينة هندية -
«رويترز»: «جماعة مسلحة مدعومة من إيران نفذت الهجوم على الكاظمي» -
مع إنطلاقتها لأول مرة في دبي، حملة "Discover Europe Treasures" تلتقي بتجار التوابل الإقليميين لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق المحلية -
سعد الحريري يقرر عدم المشاركة في الانتخابات النيابية -
أمير الكويت يصدر عفوا عن بعض المحكومين -
القيادة تهنئ كمبوديا بذكرى الاستقلال -
القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات وممنوعات -
"التحالف": تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك -
ينصح بتناولها يومياً.. أهم 6 فيتامينات و3 معادن لصحتك -
"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة.. حالة تتواصل حتى 8 مساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)

Print
مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور) مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عددًا من المخالفات والتعديات لإحدى الأندية الحاجبة لرؤية البحر بطريق الكورنيش بنطاق حي شرق، الاثنين، وذلك خلال مرور مفاجئ للمحافظ بطول طريق الكورنيش، بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، والأجهزة التنفيذية.

وعلى الفور أمر المحافظ بإزالة جميع التعديات والإشغالات، وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تلك المخالفات ومحاسبة المقصرين عن المتابعة فوراً.

وحذر المحافظ أنه لن يسمح بتواجد أي مخالفات أو تجاوزات نهائياً وسيتم إزالة أي إشغالات من شأنها حجب رؤية البحر أمام المواطنين.

مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)
مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)
مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)
مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)
مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)
مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)
مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجددًا.. الغندور يُشيد بأداء الزمالك في لقاء الخماسية

مجددًا.. الغندور يُشيد بأداء الزمالك في لقاء الخماسية

إزالة 14 تعديًا على الأرض الزراعية في البحيرة

إزالة 14 تعديًا على الأرض الزراعية في البحيرة

رئيس «الإنجيلية»: نموذج التعايش في مصر فريد من نوعه ونحرص على تدعيمه (صور)

رئيس «الإنجيلية»: نموذج التعايش في مصر فريد من نوعه ونحرص على تدعيمه (صور)

ثقافة الجيزة تناقش التصحر والاحتباس الحراري

ثقافة الجيزة تناقش التصحر والاحتباس الحراري