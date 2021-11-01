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رصد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عددًا من المخالفات والتعديات لإحدى الأندية الحاجبة لرؤية البحر بطريق الكورنيش بنطاق حي شرق، الاثنين، وذلك خلال مرور مفاجئ للمحافظ بطول طريق الكورنيش، بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، والأجهزة التنفيذية.

وعلى الفور أمر المحافظ بإزالة جميع التعديات والإشغالات، وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تلك المخالفات ومحاسبة المقصرين عن المتابعة فوراً.

وحذر المحافظ أنه لن يسمح بتواجد أي مخالفات أو تجاوزات نهائياً وسيتم إزالة أي إشغالات من شأنها حجب رؤية البحر أمام المواطنين.

مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)

مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)

مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)

مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)

مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)

مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)