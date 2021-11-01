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محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسه ومشروعات صرف صحي في بلطيم

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محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسه ومشروعات صرف صحي في بلطيم محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسه ومشروعات صرف صحي في بلطيم

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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مدرسة و3 مشاريع صرف صحي وتفقد محطة معالجة بتكلفة 300 مليون و134 ألف جنيه، فقد افتتح مشروع الصرف الصحي لقرية البنائين، بمركز ومدينة بلطيم، الذي يضم محطة رفع، وخط طرد، انحدار، بتكلفة 38 مليون جنيه، كما مدرسة كريم العزب الثانوية، إحلال كلى، بقرية الزهراء، بمركز بلطيم، بتكلفة 5 ملايين و134 ألف جنيه، على مساحة 2260 م2، وتضم 9 فصول، وتضم معامل متنوعة.


كما افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مشروع صرف صحى محطة الرفع الرئيسية بالسلام، بمصيف بلطيم، على مساحة 625م2، والذي يضم «محطة رفع، وخط طرد، شبكة انحدار، بتكلفة 37 مليون جنيه، ليستفيد منها 25 ألف نسمة، بحضور اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندس رشدي السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندسة مجيده غريب، مدير عام الجهاز التنفيذي بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن محتويات المشروع، تتضمن؛ محطة رفع فرعية تحتوي على مبنى عنبر التشغيل، والبيارة، ومبنى غرفة الأمن، ومبنى المخزن، ومحولات الكهرباء، ووحدة التوليد «500. ك. ف.أ»، وخزان الوقود، السور، على مساحة 625م2، وخط طرد بطول 1.88كم قطر 600 مم «G.R.P»، وشبكة انحدار بطول 12.8 كم اقطار من «32.8» مم مواسير upvc.


وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تفقد محطة معالجة صرف صحي مصيف بلطيم بطاقة إنتاجية 22000 م3/ يوم كمرحلة أولى تزيد إلى 33000 م3/يوم بالمرحلة الثانية، بتكلفة 200 مليون جنيه، لخدمة 200 ألف نسمة، على مساحة 40000م2، وستخدم مناطق مدينة مصيف بلطيم«النرجس، الزهراء، الفنار، السلام، الأمل»، وقرى جاري العمل بها «الشهابية والشيخ مبارك» وقرى جاري دراستها«الزهراء، العايش، الدعاء، عميرة الشرقية».


وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن محتويات مشروع الرفع الرئيسية، تتضمن تحتوي على مبنى عنبر التشغيل، والبيارة، ومبنى غرفة الامن، ومبنى المخزن، ومحولات الكهرباء، ووحدة التوليد «1500. ك. ف.أ»، وخزان الوقود، السور، على مساحة 900م2، وخط طرد بطول 8.18كم قطر 800 مم خرسانة مسلحة سابقة الصب، وشبكة الانحدار بطول 12.4 كم اقطار من «32.8» مم مواسير upcv، مضيفاً ان المشروع يخدم منطقة السلام، النرجس، الأمل، الزهراء، الفنار.


وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن محطة رفع رئيسية بقرية البنايين تحتوي على مبنى عنبر التشغيل، والبيارة، ومبنى غرفة الامن، ومبنى المخزن،ومحولات الكهرباء، ووحدة التوليد، وخزان الوقود، السور، على مساحة 900م2، وخط طرد بطول 3،2كم قطر 450مم بولى ايثلين، وشبكة الانحدار بطول 22 كم اقطار من (200-600) مم مواسير upcv، مضيفاً ان المشروع يخدم قرية البنائين، المرازقة، العمرية.

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