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دبي تجمع ماجدة الرومي وأصالة وكاظم الساهر وماجد المهندس في 3 حفلات نهاية نوفمبر

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دبي تجمع ماجدة الرومي وأصالة وكاظم الساهر وماجد المهندس في 3 حفلات نهاية نوفمبر دبي تجمع ماجدة الرومي وأصالة وكاظم الساهر وماجد المهندس في 3 حفلات نهاية نوفمبر

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تستعد الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لافتتاح موسم حفلات Dubai Media City بسهرة غنائية مساء الخميس 25 نوفمبر ضمن جولتها الفنية العربية عقب وضعها مسك الختام على مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ومن بعدها يطل المطرب كاظم الساهر على جمهوره الإمارتي من جديد عبر حفل غنائي ساهر مساء الجمعة 26 نوفمبر، وتعيد هذه الإطلالة القيصر إلى دبي بعد قرابة شهر عن آخر حفلاته الغنائية بالإمارت في منتصف أكتوبر الماضي التي افتتح خلالها موسم حفلات «أمسيات خالدة» في مهرجان دبي إكسبو العالمي.

في حين تختتم ثلاثية حفلات «Moment Events» في دبي، بحفل غنائي مزدوج يجمع النجمة أصالة نصري مع الفنان العراقي ماجد المهندس، في سهرة عاطفية آسرة مساء السبت 27 نوفمبر.

ويحتفل المهندس مع محبيه بإطلاق أجدد أغنياته «مسكين» مع تقديمها للمرة الأولى لايف خلال الحفل، بينما تأتي إطلالة أصالة أمام جمهورها الإماراتي بعد أسبوعين بالتمام من مشاركة صولا في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في .

ماجدة الرومى أثناء الحفل - صورة أرشيفية
أصالة - صورة أرشيفية
كاظم الساهر - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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