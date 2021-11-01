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مصرع شخص صدمته سيارة في الخانكة

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مصرع شخص صدمته سيارة في الخانكة مصرع شخص صدمته سيارة في الخانكة

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لقى شخص مصرعه، إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره طريق ترعة الإسماعيلية أمام عزبة عويس دائرة مركز شرطة الخانكة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بطريق ترعة الإسماعيلية أمام عزبة عويس دائرة المركز.


انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص رقم «ق ر ط 9584»، قيادة «ا م م»، 34 سنة، سائق فوجئ بـ «ك د م» 37 سنة عامل يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته واصطدم به، ما أدى إثر إصابته بنزيف داخى بالمخ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة تحت تصرف النيابة، وصرحت بدفن الجثة.

المصرى اليوم

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