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كورونا يتسبب في إغلاق ملاهي «ديزني لاند» الصينية

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كورونا يتسبب في إغلاق ملاهي «ديزني لاند» الصينية كورونا يتسبب في إغلاق ملاهي «ديزني لاند» الصينية

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قالت وسائل الإعلام الصينية الحكومية، إنه تم إغلاق ملاهي "ديزني لاند" في شنجهاي بالصين أبوابها لمدة يومين على الأقل، بعد أن ثبتت إصابة زائر في عطلة نهاية الأسبوع بفيروس كورونا، وذلك وفق أوامر حكومية مستعجلة.

وأضافت وسائل الإعلام أن شخصا زار مدينة ملاهي "ديزني لاند" في شنغهاي ، يوم السبت، أثبتت إصابته بالفيروس بعد عودته إلى منطقة قريبة، وفقا لما نقلته بي بي سي،.
وسيتم إغلاق مدينة الملاهي الصينية هذه يومي الاثنين والثلاثاء ، وسيجري اختبار جميع الزوار والموظفين.

وتأمل الصين في الوصول إلى صفر من الإصابات قبل أن تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تبدأ في فبراير القادم.

وسجلت الصين 4849 حالة وفاة بفيروس كوفيد و109666 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في عام 2019 في مدينة ووهان.

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