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إثيوبيا : قوات تيجراي أعدمت 100 شاب في بلدة كومبولتشا شمال البلاد

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إثيوبيا : قوات تيجراي أعدمت 100 شاب في بلدة كومبولتشا شمال البلاد إثيوبيا : قوات تيجراي أعدمت 100 شاب في بلدة كومبولتشا شمال البلاد

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أعلنت الإثيوبية اليوم الاثنين، أن «جبهة تحرير شعب تيجراي» قتلت 100 شاب في كومبولتشا، إحدى البلدتين التي قالت الجماعة المتمردة إنها سيطرت عليها في مطلع الأسبوع.

وقالت خدمة الاتصال الحكومي على موقعها في «تويتر»: «قامت جماعة TPLF الإرهابية بإعدام أكثر من 100 شاب من سكان كومبولتشا في مناطق تسللت إليها، ودعت «المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن مثل هذه الفظائع».

وفي وقت سابق اليوم أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من استيلاء قوات «جبهة تحرير شعب تيجراي » على بلدتي ديسي وكومبولتشا في شمال إثيوبيا ، ودعت جميع الأطراف إلى وقف القتال دون شروط مسبقة.

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