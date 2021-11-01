كاتب أوروبي : عمل الإرهاب الإخواني يزداد في الخفاء ويتطلب من دول أوروبا تغيير سياستها

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سلطت صحيفة ذا ناشيونال البريطانية الضوء على موضوع مواجهة الإرهاب وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمين في مقال يحمل اسم، عمل الإرهاب يزداد في الخفاء ويتطلب من دول أوروبا تغيير سياستها، وبحسب كاتب المقال داميان ماكلوري الخبير في الشؤون الخارجية فإن جماعة الإخوان المسلمين تعمل في الخفاء وتدعي دور الضحية ما يجعل مكافحة التطرف وتحديدًا في دول أوروبا أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

ويبرر ماكلروي ذلك بتكرار هجوم المسلحين الإرهابيين على ڤيينا، عاصمة النمسا، والذي نتج عنه هذا الأسبوع فقط مقتل أربع مدنيين بالرصاص في وسط المدينة الأمر ودفع الحكومة النمساوية إلى إغلاق المساجد الموجودة في العاصمة.

وأضاف ماكلوري، بدأ الأسبوع الماضي في ڤيينا المؤتمر الأوروبي السنوي لمراجعة عمل السياسات الحكومية تجاه التطرف الديني لافتًا أن هذا المؤتمر خطوة إيجابية تحسب للنمسا التي تسعى بقوة لفضح ومحاسبة جماعة الإخوان المسلمين التي باتت تعمل بشكل متخفي في جميع أنحاء القارة الأوروبية.

ويذكر أن المؤتمر أسفر عن وثيقة مكونة من 200 صفحة تدعو لمراقبة ومراجعة أعمال جماعة الإخوان المتمركزين في أوروبا كاشفًا محاولات استفادة المنظمات التي يسيطر عليها جماعة الإخوان من التيار الاجتماعي الأوروبي ويعني هذا أن الجماعة تطمح للوصول إلى مناصب سلطوية وقيادية في المجتمعات الأوروبية عن طريق التحكم في الموارد المتاحة وبناء اتباع في مختلف دول أوروبا باستخدام هياكل الجماعة الإخوانية الموجودة في مختلف دول العالم تصل إليها تمويلات أخرى لتحقيق هذه الأجندة المتطرفة أجندة بناء الاتباع والوصول إلى المناصب وتمكين التوسع العام.

وتضمنت هذه الوثيقة أيضًا توصيات للعاملين والمسؤولين بالتحالف الأوروبي حتى يقوموا بتقليص تدفق هذه التمويلات وأن يكونوا حريصين على عدم تمكين منظمات الجماعة من تحقيق مشروعهم المتطرف منوهةً أن منظمات الإخوان تتمثل في عدة أذرع منها الشركات والجمعيات الخيرية والصناديق التعليمية والهيئات المجتمعية التي وصل إليها رجال الإخوان وكلها تستدعي المراقبة وتتبع الأنشطة.

ووفقًا للكاتب، بحسب مداد نيوز، فإن الجماعة غيرت شكلها المعهود في جميع أنحاء دول أوروبا تمامًا كما تغير باستمرار أسماء المنظمات والهيئات التابعة لها حتى يتسنى لها العمل في الخفاء منوهًا بأنه ليس باليسير كشف أذرعها أو مواردها ويبقى كشف أهدافها وهياكلها تحدٍ كبير على المسؤولين في أوروبا.