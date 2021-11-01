المنوفية : إطلاق أسماء عدد من الشهداء على المنشآت الحكومية

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية خلال جلسة المجلس التنفيذى اليوم، على إطلاق اسم الشهيد العميد أشرف عبدالعزيز على شارع قرية الياسمين المتفرع من شارع جمال عبدالناصر بناحية بركة السبع، كما وافق على إطلاق اسم الشهيد أحمد إمام سرر على مدرسة أشليم الإبتدائية للبنات، وكذا اسم الشهيد محمد جمال عبدالحميد على مدرسة أبنهس الثانوية الصناعية بنات بمركز ومدينة قويسنا تخليداً لذكراهم وما قدموه من تضحيات غالية للحفاظ على الوطن.



كما وافق محافظ المنوفية على إطلاق اسم الشهيد محمد سامى سليم على المعهد الإعدادى الثانوى الأزهرى بنين بناحية سمادون بأشمون، وإطلاق اسم اللواء الدكتور صلاح الشاذلى على شارع السكة الحديد بمدينة الشهداء، فيما تم الموافقة على إطلاق اسم الشهيد أحمد محمد محمود حسنين على ميدان الباجور وشارع المعهد الدينى بالباجور، وكذا إطلاق اسم الشهيد أحمد محمد شرف الدين على مدرسة كفر هورين الثانوية المشتركة ببركة السبع، بالإضافة إلى الموافقة على إطلاق اسم الشهيد رمزى محمد عبدالعزيز خليل على مدرسة طه شبرا (1) الابتدائية للبنات بقويسنا.



فيما تمت الموافقة على الطلب المقدم من أهالى منشأة السلام ( عزبة كناوة سابقا) –أبنهس بقويسنا لتغيير اسم مدرسة كناوة أبنهس للتعليم الأساسى لتصبح مدرسة جمال عبدالرحمن عبدالمولى «المتبرع بالارض المقام عليها المدرسة، فضلاً عن اطلاق اسم الشهيد تامر أمين عطا على الملعب السادسى بمركز شباب دمليج التابع لإدارة شباب منوف.