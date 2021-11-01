معيط: كنا نأمل أن يكون الوضع أكثر راحة للمواطن بعد الإصلاحات

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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسة المصرية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد كانت متوازنة، قائلا: «نعمل على الحد من التأثيرات الاقتصادية الضخمة لأزمة كورونا عبر سياسات متعددة، وكنا نأمل أن أن يكون الوضع أكثر راحة للمواطنين عقب مرحلة الإصلاح الاقتصادي، لكن جاءت أزمة كورونا وهى أمر خارج عن إرادتنا جميعا، والأزمة هنا ليست في ارتفاع أسعار السلع عالميا فقط إنما أيضا في سلسلة الإمدادات وتكلفة النقل والشحن».

وأضاف معيط، خلال كلمة له باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين، أن الحكومة تتعامل مع الأزمة والوضع العام، قائلا: «ويجب أن ننتبه جيدًا لعنصر التمويل، الوضع التمويلى اختلاف عن فترة إعداد الموازنة العامة للدولة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وهناك جزء من عجز الموازنة يتم تمويلها عبر الاقتراض».