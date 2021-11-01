مسؤول إسرائيلي: سنتعامل مع فرنسا بشأن قضية برنامج بيجاسوس «بتكتم»

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اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التعامل مع قضية إساءة الاستخدام لبرنامج «بيغاسوس» الإسرائيلي للتجسس «بتكتم».

وقال مسؤول إسرائيلي إن ماكرون وبينيت الذين التقيا للمرة الأولى على هامش قمة «كوب 26» في غلاسكو، اتفقا على «مواصلة التعامل مع الموضوع بتكتم ومهنية وبروح الشفافية بين الجانبين».

وتحقق إسرائيل فيما إذا كان برنامج «بيغاسوس» والذي يمكنه اختراق الهواتف، ووفقا للشركة مخصص لوكالات إنفاذ القانون والمخابرات التي خضعت للتدقيق، قد تم إساءة استخدامه على نطاق عالمي.

وفي يوليو الماضي، أفادت عدة منظمات إعلامية دولية باستخدام «بيغاسوس» في اختراق الهواتف الذكية الخاصة بصحفيين ونشطاء حقوقيين ومسؤولين حكوميين في عدة دول.

وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن هاتف ماكرون كان مدرجا في قائمة الأهداف المحتملة للمراقبة باستخدام برنامج «بيغاسوس» من المغرب. ونفى المغرب تلك المزاعم، قائلا إنه لا يمتلك هذا البرنامج، بينما دعا ماكرون إلى فتح تحقيق.