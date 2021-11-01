وزير المالية : الأسعار ارتفعت عالميا 50٪ ولا يمكن تجاهل تأثيرها علينا

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الأساسية والسلع البترولية في العالم كله، مشيرا إلى أن دول أوروبا وأمريكا بدأت في التعامل مع الأزمة برفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم التي أعقبت جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الحكومة تدرس كافة سيناريوهات التعامل مع تلك الأزمة العالمية.

وأضاف معيط، خلال كلمة له باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن متوسط زيادة الأسعار عالميا بلغت نسبته نحو 50%، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل بشكل جنونى، مشيرا إلى أن هناك منشآت عديدة في أوروبا أشهرت إفلاسها، منوها إلى أن هناك توقعات بانتهاء الأزمة العالمية خلال فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.

كما أكد وزير المالية أن الوضع الحالى استثنائى ولا يمكن أن يستمر، قائلا: «سعر البترول الحالى لا يمكن أن يتحمله العالم، ولو طال أمد الأزمة الحالية سنكون بصدد أزمة اقتصادية عالمية جديدة».