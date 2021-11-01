القوى العاملة : تحصيل 363 ألف جنيه مستحقات 5 مصريين في الرياض

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 5 مواطنين مصريين، بلغت 86 ألفاً و751 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 363 ألفا و486 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين الخمس، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأضاف المتحدث الإعلامي أنه بالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل المتوفى «أحمد .ن. ا. أ»، حيث بلغت 2500 ريال. سعودي، كما نجح المكتب في الحصول على مستحقات العامل المتوفى «عبدالرؤوف. م. ع، حيث بلغت 8008 ريالات .

كما نجح المكتب في الحصول على مستحقات المتوفى «أحمد .ط. ح» حيث بلغت 2917 ريالا، وتم إرسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، وبالتالي تم تحويل جميع المستحقات إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية العامة المصرية في الرياض .

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي: إن المكتب نجح -أيضا- في الحصول على مستحقات العامل «محمد .س. م. ع»، الذي كان يعمل بإحدى شركات المقاولات العامة بالرياض، وذلك بعد تحريك دعوى عمالية ضد الشركة لتعذر التسوية الودية، وتم صرف المستحقات بموجب شيك بنكي على مصرف الراجحى، بإجمالي 36 ألفاً و488 ريالاً.

كما نجح المكتب في الحصول على مستحقات العامل «خالد. م. ع. س»، وذلك بعد تحريك دعوى عمالية ضد الشركة لتعذر التسوية الودية، وقام المكتب بالتواصل مع مكتب عمل الرياض لإلغاء بلاغ الهروب الصادر بحق العامل واستصدار تأشيرة خروج نهائي للعودة إلى أرض الوطن، وبلغت إجمالي مستحقاته 36 ألفاً و838 ريالاً.

وقدم المواطنون وأهالي الورثة الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان على الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.