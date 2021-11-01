أخبار عاجلة

89 إصابة بينهم سيدة حامل.. «زيكا» يتفشى في مدينة هندية -
«رويترز»: «جماعة مسلحة مدعومة من إيران نفذت الهجوم على الكاظمي» -
مع إنطلاقتها لأول مرة في دبي، حملة "Discover Europe Treasures" تلتقي بتجار التوابل الإقليميين لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق المحلية -
سعد الحريري يقرر عدم المشاركة في الانتخابات النيابية -
أمير الكويت يصدر عفوا عن بعض المحكومين -
القيادة تهنئ كمبوديا بذكرى الاستقلال -
القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات وممنوعات -
"التحالف": تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك -
ينصح بتناولها يومياً.. أهم 6 فيتامينات و3 معادن لصحتك -
"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة.. حالة تتواصل حتى 8 مساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مياه المنوفية : توعية مواطني أشمون بأهمية مبادرة حياة كريمة

Print
مياه المنوفية : توعية مواطني أشمون بأهمية مبادرة حياة كريمة مياه المنوفية : توعية مواطني أشمون بأهمية مبادرة حياة كريمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن فريق التوعية بالشركة يستمر في تنفيذ خطة لتوعية المواطنين بأهمية مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال تطوير قرى الريف.

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة أشمون تم عقد ندوة توعية للمواطنين والعاملين بجميع المصالح الحكومية بمركز أشمون بمبادرة حياة كريمة، بمقر قاعة الإجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون.

وأوضح، أن الندوة تناولت التعريف بالمشاريع القومية المقامة بقرى مركز أشمون، ضمن مبادرة حياة كريمة، وكيفية التعامل معها، والحفاظ عليها، وكذلك أهمية الحفاظ على مياه الشرب، وضرورة ترشيد إستهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها والإستخدام الأمثل لها.

وأضاف، أنه تم استعراض خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها في أسرع وقت ممكن من خلال الخط الساخن للشركة (١٢٥) وكيفية تطبيق برنامج قراءتي لتسجيل القراءات إلكترونياً لتلافي حدوث أي مشاكل أو معوقات ،كما تم توزيع مطبوعات على الحضور للتأكيد على رسائل التوعية التي تناولتها الندوة، بالإضافة إلى عقد ورشة سباكة خفيفة لمساعدة المرأة على صيانة أدوات السباكة البسيطة بالمنزل مثل خلاطات وصنابير المياه ومساعدتهم على تعلم كيفية صيانة صرف الاحواض بالحمامات والمطابخ وطرق تسليكها حال إنسدادها وتعثرها وكيفية التعامل مع البالوعات المسدودة وطرق صيانتها وتسليكها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي: استراتيجية الدولة تهدف لمنح الأمل للأجيال الحالية والقادمة في غدٍ أفضل

السيسي: استراتيجية الدولة تهدف لمنح الأمل للأجيال الحالية والقادمة في غدٍ أفضل

وزير النقل: السيسي دعا شركائنا العالميين لنقل مصانعهم إلى مصر

وزير النقل: السيسي دعا شركائنا العالميين لنقل مصانعهم إلى مصر

رئيس المحكمة الدستورية: السيسي طلب بشدة أن تتبوأ المرأة مكانها في القضاء

رئيس المحكمة الدستورية: السيسي طلب بشدة أن تتبوأ المرأة مكانها في القضاء

المنطقة الاقتصادية تعرض مميزات ميناء العين السخنة أمام السيسي

المنطقة الاقتصادية تعرض مميزات ميناء العين السخنة أمام السيسي