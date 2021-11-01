مياه المنوفية : توعية مواطني أشمون بأهمية مبادرة حياة كريمة

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أكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن فريق التوعية بالشركة يستمر في تنفيذ خطة لتوعية المواطنين بأهمية مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال تطوير قرى الريف.

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة أشمون تم عقد ندوة توعية للمواطنين والعاملين بجميع المصالح الحكومية بمركز أشمون بمبادرة حياة كريمة، بمقر قاعة الإجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون.

وأوضح، أن الندوة تناولت التعريف بالمشاريع القومية المقامة بقرى مركز أشمون، ضمن مبادرة حياة كريمة، وكيفية التعامل معها، والحفاظ عليها، وكذلك أهمية الحفاظ على مياه الشرب، وضرورة ترشيد إستهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها والإستخدام الأمثل لها.

وأضاف، أنه تم استعراض خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها في أسرع وقت ممكن من خلال الخط الساخن للشركة (١٢٥) وكيفية تطبيق برنامج قراءتي لتسجيل القراءات إلكترونياً لتلافي حدوث أي مشاكل أو معوقات ،كما تم توزيع مطبوعات على الحضور للتأكيد على رسائل التوعية التي تناولتها الندوة، بالإضافة إلى عقد ورشة سباكة خفيفة لمساعدة المرأة على صيانة أدوات السباكة البسيطة بالمنزل مثل خلاطات وصنابير المياه ومساعدتهم على تعلم كيفية صيانة صرف الاحواض بالحمامات والمطابخ وطرق تسليكها حال إنسدادها وتعثرها وكيفية التعامل مع البالوعات المسدودة وطرق صيانتها وتسليكها.