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دورة تدريبية لـ 22 دبلوماسياً من 16 دولة أفريقية

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دورة تدريبية لـ 22 دبلوماسياً من 16 دولة أفريقية دورة تدريبية لـ 22 دبلوماسياً من 16 دولة أفريقية

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في إطار جهود لدعم قدرات أشقائها من الدول الأفريقية، افتتح السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير جمال عبدالرحيم متولي، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، بحضور السفير هشام المقود، نائب مدير عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أعمال دورة تدريبية في تنمية المهارات الدبلوماسية لعدد من الدبلوماسيين من الدول الأفريقية الشقيقة الناطقة باللغة الإنجليزية، بتمويل وتعاون من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وتستمر أعمال الدورة التدريبية التي تقام بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية لمدة أسبوعين، حيث يشارك بها 22 دبلوماسياً يمثلون 16 دولة أفريقية شقيقة، ويشمل البرنامج التدريبي عدداً من محاور العمل الدبلوماسي وتنمية المهارات الدبلوماسية، بما في ذلك شؤون المراسم وسُبل التعامل مع وسائل الإعلام وصياغة البيانات والمواقف الرسمية وقواعد البروتوكول والقانون الدولي، وما إلى ذلك من موضوعات تخص الدبلوماسية الحديثة وتسهم في تعزيز القدرات بما يتناسب مع التطورات والمتغيرات الدولية المتلاحقة في آليات وأدبيات العمل الدبلوماسي.

فى كلمته الافتتاحية، أكد السفير حمدي لوزا عمق وتشعب العلاقات المصرية الأفريقية وأهمية تكامل وتبادل الخبرات لما فيه الخير لشعوبنا وخدمة لقضايا القارة، فضلاً عن تبادل الدعم والخبرة والمعرفة في سبيل تحقيق أهداف التنمية الأفريقية وفقاً لأجندة 2063. ومن جانبه، استعرض السفير جمال متولي تاريخ ونشأة المعهد الدبلوماسي وفلسفة عمله والخدمات التدريبية التي يقدمها وأنشطته التبادلية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، مُرحباً بالأشقاء من الدول الأفريقية ومتمنياً لهم دورة تدريبية موفقة. كما أشار السفير هشام المقود إلى دور وعمل الوكالة المصرية، ومساهمتها في تعزيز جهود مصر في مجال التعاون الدولي من خلال تقديم دعم فني في مختلف المجالات، منوهاً كذلك إلى ما تقوم به الوكالة من دعم لجهود الدول الإفريقية في تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصرى اليوم

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