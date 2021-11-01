بعد نجاح حفل «ويجز».. خالد تاج الدين ده من أهم أسباب تجاوز شهرة «ويجز» «ابيوسف»

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وجه الشاعر والكاتب خالد تاج الدين، رسالة إلى جمهوره بعد حفلة مطرب الراب ويجز، والتي استقبلت عدد كبير من الجمهور، حيث أجرى مقارنه بين الأخير ومغني الراب ابيوسف، موضحا أن شهرة ويجز أعلى لاختياره الصحيح للأغاني التي يظهر بها لجمهوره من خلال الإعلانات التلفزيونية.

وقال «تاج الدين» عبر «فيسبوك»: «ليه ويجز اشهر مع ان، ابيوسف اجمد؟؟ من متابعاتي واهتمامي بأغاني الراب والرابرز وعالم الراب سين سمعت اغلبهم.. واقدر اقول ان اقوى واحد بيكتب كلام مختلف ومعاني عميقه وجناسات ناقصه وكامله ولعب بالحروف والتراكيب والجمل هو ابيوسف»

وأوضح :«بس مشكلة ابيوسف الوحيده انه مش بيعرف يفرق بين اغاني الراب واغاني الكوميرشال اللي ممكن كل الناس تسمعها ،، يعني ويجز عامل اغاني راب كتير جدا لكن لما بيجي يصور كليب بيختار غنوه اقرب لشكل الناس العاديه مش جمهور الراب ممكن تسمعه ،، زي اخر كليب ليه كيفي كده ،، فيها رتم راقص وجملة كيفي كده قريبه لاغاني اللاتين اللي ممكن الكل يرقص عليها.

وأضاف:«بعكس كليب مملكه لابيوسف اللي مصروف عليه جدا لكن موجه لجمهور الراب فقط ،، انا مقولتش ان ده غلط ،، لكن ده من اهم الاسباب اللي مخليه ويجز اشهر من ابيوسف، وفي الاخر لو انت معترض على البوست ده أو على الراب عموما متعلقش وبطل حناكه بعد اذنك هي مش ناقصاك».

كان مطرب الراب «ويجز» أحيا حفلا غنائيا ضخما على مسرح المنارة أرينا بالتجمع الخامس بمشاركة المغنيان «عفروتو» و«المسا» خلال الايام الماضية.

وقدم «ويجز» في الحفل باقة من أشهر أغانيه، مثل: «دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير»، وأحدث أغانيه «كيفى كده». وتميز الحفل بالحضور الجماهيري الضخم، حيث تجاوب الجمهور بالرقص والتفاعل مع «ويجز».