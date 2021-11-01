بمعدل 20 فردا كل 4 دقائق..فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين أمام الزائرين

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فتحت الكنيسة الكبرى لدير سانت كاترين ابوابها امام الزائرين اليوم الاثنين بعد إغلاق لمدة ١٨ شهرا مع انتشارجائحة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة رهبان الديرز

وقررت إدارة الدير أن تكون منطقة تجمع الزائرين من رواق النارتكس، الواقع خلف مدخل الدير مباشرًة من الناحية الغربية للكنيسة، على أن يتم دخول السائحين للكنيسة في مجموعات بواقع ٢٠ فردًا بكل واحدة، وفترة زيارة الكنيسة لا تتعدى ٤ دقائق فقط، لاحتواء الأعداد الكبيرة من الزائرين القادمين للكنيسة.

وأكدت إدارة الكنيسة على المرشدين السياحيين ومرافقي المجموعات السياحية «الدليل البدوي» شرح معالم الكنيسة من خارجها، كما شددت إدارة الدير على الزائرين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظًا على السلامة والصحة العامة.