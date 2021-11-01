ذاكرة الكتب.. كواليس «السياسة والأزهر».. في مذكرات «الظواهري»

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كان عهد الملك «فؤاد الأول» ملك مصر عهد يمن وبركة على الأزهر والأزهريين. ففـى هذا العهد، وعلى يد «الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى» شيخ الجامع الأزهر، تحول الجامع الأزهر إلى جامعة حديثة، تساير العصر فيما استجد أو تغير من طرق البحث والكشف، وتضيف إلى علومها الأزهرية القديمة طائفة أخرى من العلوم الحديثة، التى لا بد منها لرجل الدين فى القرن العشرين.

إن وقائع «حياة الشيخ الأحمدى الظواهرى» فى الأزهر، طالبًا وعالمًا وشيخًا، وكذلك الحوادث غير العادية التى كانت له مع أمراء مصر وملوكها من عهد الخديو عباس الثانى إلى الملك فؤاد، كان لها من الطرافة بل ومن الأهمية السياسية والاجتماعية ما يجذب القارئ إلى الاستمتاع بها والتشوق لمعرفتها، وتلقى الضوء على بعض وسائل الحكم وأسبابه فى مصر فى مختلف العصور.

وكتب الدكتور فخر الدين الظواهرى مذكرات شيخ الإسلام الظواهرى فى عام 1945، مشيرا فى مقدمته للكتاب إلى طريقة تجميع مذكرات والده وكتابتها وصياغتها، حيث أصيب الشيخ الظواهرى بالشلل عندما كان يفكر فى كتابة ذكرياته وفقد القدرة على الكلام، فقام بتسليم أحد المؤرخين ما كان فى حوزته من مذكرات ووثائق، وقام الدكتور فخر الدين بكتابة المذكرات التى كانت بحوزته ولم تسلم للمؤرخ.

ويعتبر كتاب «السياسة والأزهر» من مذكرات شيخ الإسلام الظواهرى من المؤلفات الهامة للباحثين فى مجال الثقافة الإسلامية بشكل خاص وسائر علوم الدعوة وعلوم الشرع بوجه عام، حيث يدخل هذا الكتاب ضمن تخصص الثقافة الإسلامية والدعوة الإسلامية والكتيبات الدعوية ووثيق الصلة بالتخصصات الأخرى مثل أصول الفقه، والعقائد، والحديث.

ويحتوى الكتاب على عدد من الفصول والحوادث السياسية التى يذكرها الشيخ وقسمها حسب كل عهد من عهود أسرة محمد على، فيذكر أنه فى عهد الملك فؤاد كيف تدخل الإنجليز فى اختيار شيخ الأزهر وتعيين الشيخ المراغى فى المشيخة عام 1928، حيث توفى الشيخ الجيزاوى عام 1927، وحسب القانون 15 لسنة 1927 كان على النحاس باشا بصفته رئيس حكومة الائتلاف أن يعين شيخا من هيئة كبار العلماء ويزكيه للملك فؤاد لتعيينه، وكان لابد من صفات معينة تتوفر فى الشيخ المرشح حتى ينال هذه المنزلة الرفيعة، ولكن النحاس باشا كان يختار بحسه السياسى وليس بحسه الدينى، وعندما استشار الوزراء والمسؤولين أشاروا عليه بحسهم السياسى أيضا، وعندما طرح اسم الشيخ المراغى سأل النحاس باشا زميله محمد محمود باشا، عن رأى الشيخ المراغى فى القانون 15 لسنة 1927 والذى يعطى الحكومة الحق فى اختيار الرؤساء الدينيين.

قال له إنه لا يعترض عليه، فتمت تزكية الشيخ المراغى ورفع اسمه للملك لتعيينه شيخا للأزهر، ويذكر الشيخ الظواهرى أن الإنجليز ربما وافقوا على اختيار الشيخ المراغى لسابق معرفتهم به عندما كان من الموظفين المصريين فى السودان وكانت له علاقة بهم بحكم عمله، وكان اللورد راضيا عن ترشيحه، لكن الملك فؤاد كان يرى أن الأحق بالمنصب هو الشيخ الظواهرى، ولكن النحاس باشا عرض عليه المراغى، ونظرا لهذا الخلاف ظل المنصب شاغرا 10 أشهر، وعاود النحاس باشا الكرة بطلب من زميليه الوزراء ورغبة المندوب البريطانى فى ترشيح الشيخ المراغى فوافق الملك أخيرا وأصدر أمرا ملكيا بتعيين الشيخ المراغى شيخا للأزهر 1928.

قدم الشيخ المراغى استقالته من مشيخة الأزهر بعد عام واحد من توليه الأمر، وتم تعيين الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى شيخا للأزهر فى أكتوبر 1929، طبقا للقانون، فقام الشيخ الظواهرى بإلغاء القانون عام 1930، وإعطاء حق التعيين للملك فقط، وفى عام 1935 استقال الشيخ الظواهرى بسبب الأزمة بين الإنجليز والحكومة المصرية بسبب مطالبة المندوب السامى بتغيير رئيس الحكومة وتغيير شيخ الأزهر، مستغلا ظروف مرض الملك فؤاد، فاستقال الشيخ الظواهرى احتجاجا، وتمت إعادة الشيخ المراغى للمشيخة. وبعد عام أعاد المراغى العمل بقانون 15 لسنة 1927، مرة أخرى.