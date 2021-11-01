الكتب الأكثر مبيعا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

■ رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة حركة بيع ورواج الكتب بعمل قوائم قصيرة ومُطوَّلة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرًا من هذه القوائم تضمنت كتبًا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأُعيدت طباعتها فى طبعات جديدة لأكثر من مرة بسبب الإقبال عليها من مُحِبّى القراءة، وبعض الكتب الأخرى صدرت منذ عام أو أقل، وقد تنوعت هذه الكتب بين الأدب والسيرة الذاتية والكتب الفكرية والتاريخية والشعر وكتب الأطفال وغيرها.

غلاف رواية «قواعد العشق الأربعون»

■ وتظل رواية «قواعد العشق الأربعون»، للكاتبة أليف شافاك، من هذه الكتب الأكثر مبيعًا، وقد صدرت لأول مرة خلال عام 2009، ومن ثَمَّ توالت عدة طبعات ورقية أخرى، وتأتى أحدثها من ترجمة محمد درويش فى عام 2015، عن دار الآداب للنشر. وتدور أحداث الرواية حول شخصية أربعينية تُدعى «إيلا»، التى تتغير حياتها بدرجة كبيرة، بعد اطّلاعها على النقاشات التى دارت بين شمس التبريزى وجلال الدين الرومى، لتجد نفسها مسحورة بجمال عالم تملؤه نسمات الصوفية والنقاء والمحبة الخالصة.

غلاف كتاب «الحقيقة الغائبة»

■ وهناك كتاب «الحقيقة الغائبة»، للكاتب فرج فودة، والذى صدر لأول مرة خلال عام 1988، وهو من الكتب الأكثر مبيعًا، وكانت طبعاته الورقية الحديثة قد صدرت فى عام 2006، عن دار ومطابع المستقبل. الكتاب يُعد بمثابة ثمرة بحث أجراه الدكتور فرج فودة محاولة منه لتوثيق التاريخ العربى، بعيدًا عن التأويلات والشائعات، كاشفًا عن حقائق أراد أن يؤكدها حتى لا يطمسها الزمن، أبرزها كل ما يخص عقيدة الإسلام وما يأمرنا به الله من سماحة الخلق وحسن التعاون بعيدًا عن التعصب والكراهية.

غلاف كتاب «الرقص مع الحياة»

■ أما كتاب «الرقص مع الحياة»، للكاتب مهدى الموسوى، فقد صدر فى عام 2013، عن دار مدارك للنشر. وهو من الكتب الأكثر مبيعًا فى الوطن العربى. ويندرج هذا الكتاب ضمن قوائم كتب التنمية البشرية، التى تعطيك بعض النصائح الإيجابية، المحفزة تجاه تنظيم حياتك وتخطى الصعاب وتحقيق الاستمتاع والنفع بها بقدر المستطاع.

غلاف كتاب «كيف تتخطى آلامك وتواصل حياتك»

■ أما كتاب «كيف تتخطى آلامك وتواصل حياتك»، للكاتبة لويز هاى، وهو من الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020، فقد طُرح خلال عام 2014، عن دار الفاروق للاستثمارات الثقافية. بناءً على خبرة وتجارب المؤلفة الأمريكية بالحياة، سطّرت نصائحها وإرشاداتها لحياة أفضل فى هذا الكتاب؛ حيث يسلط الضوء على كيفية تخطِّى الفشل والأزمات، فضلًا عن تقبُّل الذات وتنمية القدرات العقلية والتشجيع على الانطلاق والبدء من جديد نحو أهداف وطموحات أخرى.