بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

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بالسلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الأبرار، وأغنيات وطنية من كورال إدارة شرق الاسكندرية التعليمية وأغنيات (صوت بلادي ، حُبك أصيل)، وقصايد شعرية في حب مصر وعرض "تسلم الأيادي" الذي تزيَّن فيه الطلاب بعلم مصر ، وبانوراما حكايتك يامصر، احتفلت ادارة شرف الاسكندرية التعليمية بانتصارات اكتوبر المجيدة اليوم الاثنين.

وشَهِد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، احتفالات إدارة شرق بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات شهر أكتوبر وأمجاده، والذى أقيم بمجمع مدارس زهران، بحضور همت أبو كيلة مدير عام الإدارة،واللواء نبيل عبد الوهاب قائد فريق أبطال إيلات، واللواء هاشم أبو الفضل أحد أبطال نصر أكتوبر والنائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ ومحارب هيلع رئيس حي شرق وبيت العائلة المصرية وبعض أسر الشهداء من رجال قواتنا المسلحة والشرطة المصرية وبسيوني محمد وجلال عيد وكيلي الإدارة ورضا متولي رئيس مجلس أمناء الإدارة وبعض أعضاء المجلس.

وأكّد مدير المديرية في كلمته، أن إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر واجب قومي ووطني، حيث تم فيه استرداد عزة وكرامة الأرض المصرية ، وأثبتت للعالم أجمع بسالة الجندي المصري وقدراته القتالية وعزيمته في الفداء والتضحية ، ولذلك غيَّرت حرب أكتوبر المعايير العسكرية على الصعيدين المحلي والعالمي .

وأشار إلى دور الشهداء الأبرار بتضحياتهم وفدائيتهم لتحرير أرض الوطن ويجب علينا تخليد ذكراهم اعترافًـا بفضلهم وتقديرًا لما قدموه ، ولذلك دشَنت مديرية تعليم الإسكندرية مبادرة ( مدرستي باسم شهيد ) والتي يتسابق فيها الطلاب ببحث أو ألبوم صور أو فيلم تسجيلي عن شهيد .

وفى نهاية اللقاء ، كرم وكيل الوزارة أسر بعض الشهداء (الشهيد العميد محمد الكومي ، والشهيد العميد محمد سمير ، والشهيد المقدم أيمن كتات ، والشهيد المقدم شريف عمر ، والشهيد الرائد عبد السلام حمادة ، والشهيد النقيب محمد أحمد عبده ، والشهيد النقيب عمرو إبراهيم والشهيد الرقيب أول محمد علوي) .

بـ"تسلم الأيادى" .. "تعليم الاسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

بـ"تسلم الأيادى" .. "تعليم الاسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

بـ"تسلم الأيادى" .. "تعليم الاسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

بـ"تسلم الأيادى" .. "تعليم الاسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

بـ"تسلم الأيادى" .. "تعليم الاسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

بـ"تسلم الأيادى" .. "تعليم الاسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

بـ"تسلم الأيادى" .. "تعليم الاسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

بـ"تسلم الأيادى" .. "تعليم الاسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

بـ"تسلم الأيادى" .. "تعليم الاسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

بـ"تسلم الأيادى" .. "تعليم الاسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة (صور)