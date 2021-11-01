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سلة يواجه الاتحاد السكندري على كأس السوبر بفريق الناشئين

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سلة الزمالك يواجه الاتحاد السكندري على كأس السوبر بفريق الناشئين سلة يواجه الاتحاد السكندري على كأس السوبر بفريق الناشئين

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يلتقي فريق كرة السلة بنادي مع نظيره الاتحاد السكندري في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى على كأس السوبر المحلي.

ويخوض سلة الزمالك لقاء اليوم بالناشئين وذلك بقرار من اليوناني فانجيليس أنجيلو المدير الفني للفريق وبالاتفاق مع إدارة النادي نظرا لظروف الإصابات والإيقافات والغيابات التي يمر بها الفريق خلال هذه الفترة.. كما أن الفريق يستعد لمباراة مهمة يوم الجمعة المقبل أمام سموحة في دور الثمانية بدوري المرتبط.

ويدخل الزمالك اللقاء بصفته بطلا لدوري السوبر، بينما يخوض الاتحاد المباراة بصفته بطلا لكأس .

جدير بالذكر أن الفريق تأهل إلى دور الـ 8 لدوري المرتبط ليواجه سموحة عقب الفوز على هليوبوليس بنتيجة 66/73 بمباراة الإياب في منافسات دور الـ16 للبطولة.
ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من: اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا مساعد وإسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد مخطط أحمال ومصطفى محسن مديرا إداريا، ورامي العايدي إداريا.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب قد أصدرت بيانا بخصوص هذه المباراة جاء على النحو التالي :–

فاز الفريق عن جدارة ببطولة الدوري العام20/21 وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري التي أقيمت تحت رعاية دوري المحترفين الأمريكي NBA للمرة الأولى ومن ثم تأهل لبطولة العالم للأندية المقررة إقامتها هذا العام.

التزاما بالدور الريادي لنادي الزمالك وافق على انتقال اللاعب مهاب ياسر للاحتراف بدوري الجامعات الأمريكي حرصا على مستقبله العلمي والرياضي رغم كونه أحد أهم اللاعبين بالفريق.

انضم للمنتخب الوطني الأول عدد كبير من لاعبي الفريق تعرض للإصابة منهم اللاعبان عمر هشام وأنس أسامة وهو أفضل لاعب في مصر خلال الموسم الماضي إضافة إلى تدهور المستوى البدني للاعب مصطفى كيجو لعدم المشاركة خلال المعسكر.

افتقد الفريق عددا كبيرا من القوام الأساسي للاعبيه وتعذر عليه تعويضهم بسبب لائحة الانتقالات التي تحول دون ذلك وقد حاولت إدارة النادي إقناع الاتحاد المصري لكرة السلة بالعدول عن اللائحة المذكورة دون جدوى رغم مشروعية وعدالة الطلب.

لم يبادر الاتحاد المصري لكرة السلة إلى تحمل تكاليف علاج لاعبي الفريق الأول بالنادي التي جرت إصابتهم أثناء المشاركة بمعسكر رغم أنه يجب عليه ذلك ومن ثم سارعت إدارة النادي إلى تقديم كل سبل الدعم للاعبين ومن ذلك الإعداد لسفر اللاعب أنس أسامة للعلاج بأفضل المراكز الطبية المتخصصة بالخارج لحين تسوية الأمر مع الاتحاد.

تدارست إدارة النادي موقف مباراة السوبر مع نادي الاتحاد في ضوء تقرير الجهاز الفني والطبي للفريق وخلصت إلى أن المباراة تمثل بطولة شرفية ومن ثم فإن الأولوية تقتضي المحافظة على القوام الرئيسي للفريق واكتمال شفاء بعض المصابين استعدادا للمباريات الحاسمة في بطولة الدوري ومن ثم قررت خوض مباراة السوبر بفريق النادي تحت 20 سنة.

وأخيرا فإن إدارة النادي تهيب بالاتحاد المصري لكرة السلة اتخاذ خطوات عاجلة تحفظ مصالح الأندية واللعبة بصفة عامة ومن ذلك تحمل تكاليف علاج اللاعبين الدوليين وإتاحة الفرصة بشكل استثنائي لقيد لاعب بديل لمن يصاب منهم أو ينتقل إلى أحد الدوريات العالمية.

المصرى اليوم

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