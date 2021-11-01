تقارير قطرية: كارتيرون مرشح لتدريب السد

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قالت تقارير صحفية قطرية، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مرشح لتدريب السد في حالة رحيل تشافي هيرنانديز المدرب الحالي.

ويحيط الغموض بموقف تشافي في ظل العرض القوي المقدم من ناديه السابق برشلونة لتولي المهمة الفنية خلفًا للهولندي رونالد كومان.

ونجح كارتيرون في التتويج بلقب الدوري المصري في النسخة الماضية بعدما قضى فترة قصيرة غير موفقة مع التعاون السعودي.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة القمة المصرية أمام الأهلي في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، الجمعة المقبل.