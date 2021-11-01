طلعت يوسف أول ضحايا رئيس الإسماعيلي الجديد .. وميدو مديراً فنيًا للدورايش في هذه الحالة

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قال يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي الجديد إن طلعت يوسف المدير الفني الحالي لفريق الإسماعيلي سيرحل عن الدراويش حال تعثر الفريق مجدداً في الدوري المصري الممتاز.

كان الإسماعيلي خسر في أول مباراتين بالدوري الممتاز هذا الموسم أمام الأهلي، برباعية نظيفة، ثم خسر في اللقاء الثاني، أمام سيراميكا كليوباترا (2-1).

ولم يقود طلعت يوسف، الدراويش من داخل المستطيل الأخضر لإصابته بفيروس كورونا.

وأكد الكومي خلال تصريحاته الإذاعية، سوف نطلب من طلعت يوسف فسخ العقد بالتراضي، في ظل وجود قوة جبرية مثل كورونا تمنعه من حضور التدريبات والمباريات.

وأضاف: «حال رحيل طلعت يوسف، لدينا بديل وهو أحمد حسام ميدو فهو قادر على تعديل المشهد داخل الفريق، بإعادة الروح والحماس لدى اللاعبين«.

وسوف نطلب من ميدو تولي المهمة حال رحيل طلعت يوسف عن منصبه، فالفريق يقدم أقل مستوى تحت قيادته.