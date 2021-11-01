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فاتن موسى ترد على مصطفى فهمي : «فقرة اليوم ممثل يلعب دور الضحية بامتياز»

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فاتن موسى ترد على مصطفى فهمي : «فقرة اليوم ممثل يلعب دور الضحية بامتياز» فاتن موسى ترد على مصطفى فهمي : «فقرة اليوم ممثل يلعب دور الضحية بامتياز»

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ردت الإعلامية فاتن موسى طليقته الفنان مصطفي فهمي،على بيان الأخير بعدما أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن طليقها يلعب دور الضحية من خلال قصة الانفصال.

وقالت «فاتن» عبر «إنستجرام»: «ذهب إلى المسجد ليشتكي ربه من الذين ظلموا، فوجدهم يصلون في الصف الأول».

وأضافت:«فقرة اليوم، ممثل يلعب دور الضحية بامتياز ومن أجدر منه في إتقانه، إلا إذا إضطر إلى ذلك».

وكان قد علق الفنان مصطفي فهمي على تصريحات طليقته الإعلامية فاتن موسى، والتي أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، قال مصطفى فهمي، عبر بيان نشرته محاميته سناء لحظي، إن طليقته لم تحترم قواعد الانفصال بدون اختلاف أو تجريح.

وأضاف «فهمي»: «ما زال عددا كبيرا من الناس لا يعرف ثقافة الاحترام عند الاختلاف والتباعد بدون تجريح.. ما أسهل التجريح والاتهام، وما أصعب أن يصون الإنسان للآخرين سيرتهم وصورتهم حتى بعد أن يحدث بينهم ما يجعلهم يتأكدون من أنهم لن يستمروا رفقاء الدرب».

وأوضح: «الناس في هذا فريقان منهم من يحب أن يظهر نفسه ضحية يكون هذا غالبا عكس الحقيقة، ومنهم من يتبع الطريق الصعب ويتمسك بحفظ اسم وكرامة وسمعة الآخر الذي اختلف معه مهما كلفه الأمر».

وتصدر اسم الفنان مصطفى فهمي محرك البحث «جوجل» بعد انتشار خبر انفصاله عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام لأكثر من 6 أعوام، حيث انتشر خبر الانفصال عبر مواقع السوشيال ميديا، لتعلق الأخيرة عن علمها بتفاصيل طلاقها من مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت فاتن موسى، عبر بيان رسمي، أنها علمت بخبر طلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث إن الانفصال تم غيابيًا، حسب كلماتها.

المصرى اليوم

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