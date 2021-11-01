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كشفت الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية وعلى رأسها الإمارات ومصر تبذل جهودًا لحل الأزمة في السودان.

وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس عن أمله أن تصبح المواقف أكثر وضوحًا في السودان خلال الأيام المقبلة.

ودعا بيرتيس السلطات في السودان إلى إطلاق سراح المعتقلين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن لجنة قانونية ستبِتّ في مصير المسؤولين الذين أُلقى القبض عليهم قبل أيام.

ونقل تليفزيون السودان عن «البرهان» قوله: «إنه لا اعتراض للتظاهر السلمى، وهو حق مشروع ومكفول».

وعاد الهدوء الحذر إلى أغلب شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تظاهرات حاشدة في عدة مدن دعا إليها تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، فضلًا عن نقابات مستقلة، فيما استمر الوجود المكثف للقوات المشتركة وسط الخرطوم وفى مداخل الجسور والمؤسسات الحكومية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الوقت قد حان للعودة إلى العمل بالدستور في السودان، مشيدًا بما سمّاه «شجاعة العديد من الأشخاص، الذين احتجُّوا سلميًا» ضد الإجراءات التي اتخذها الجيش السودانى.

وأشار «جوتيريش» إلى أن التقارير بشأن العنف مقلقة، ويجب تقديم الجناة إلى العدالة.