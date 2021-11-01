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بريطانيا تدعو فرنسا إلى التراجع عن تهديداتها

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بريطانيا تدعو فرنسا إلى التراجع عن تهديداتها بريطانيا تدعو فرنسا إلى التراجع عن تهديداتها

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دعت البريطانية، اليوم الإثنين، باريس إلى التراجع عن التهديدات التي وجهتها للندن بخصوص الخلاف القائم حول رخص الصيد في بحر المانش ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن «بريطانيا تريد أن تتراجع فرنسا عن التهديدات التي وجهتها في نزاع الصيد ما بعد بريكست»، مؤكدا أن السفير البريطاني في باريس على اتصال منتظم بالمسؤولين الفرنسيين.

وردا على سؤال حول تهديد فرنسا بـ«إجراءات انتقامية» اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ما لم تغير بريطانيا موقفها بشأن ملف الصيد، قال المتحدث البريطاني: «نريد أن نرى فرنسا تتراجع عن تلك التهديدات».

وأعلنت باريس الأسبوع الماضي عن تنفيذ إجراءات انتقامية ضد بريطانيا اعتبارا من يوم الثلاثاء، بما في ذلك حظر دخول سفن الصيد البريطانية إلى الموانئ الفرنسية التي تأتي عادة لتفريغ ما لديها من أسماك هناك.

وتشعر فرنسا بالامتعاض لعدم إصدار بريطانيا وجزر القنال، التي تشمل جيرزي وغيرنزي، ما يكفي من رخص الصيد للقوارب الفرنسية في مياهها بعد بريكست.

المصرى اليوم

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