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هولندا تفرض قيودا جديدة لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

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هولندا تفرض قيودا جديدة لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا هولندا تفرض قيودا جديدة لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

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قال وزير الصحة الهولندي، هوجو دي يونج، الإثنين، إن بلاده ستفرض قيوداً جديدة لمكافحة هذا الأسبوع في مسعى للحد من ارتفاع معدلات الإصابة في الآونة الأخيرة.

وأضاف دي يونج: «لا يمكننا التهرب من ضرورة فرض قيود جديدة، عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات يرتفع بسرعة».

ولم يعط الوزير تفاصيل بشأن الإجراءات الجديدة التي قال إنها ستتقرر الثلاثاء.

وذكرت محطة «إن.أو.إس» الهولندية أن من المرجح أن تطلب الالتزام بوضع الكمامات في العديد من الأماكن العامة وتوسع استخدام «جواز كورونا» الذي يقدم دليلاً على أخذ لقاح كوفيد-19 أو اختبار حديث سلبي لفيروس كورونا.

وترتفع إصابات كورونا في هولندا منذ شهر وبلغت الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز، وبلغت الإصابات، الاثنين، 7700 حالة بارتفاع 45% عما كانت عليه قبل أسبوع.

وأُلغيت معظم قيود كورونا بهولندا في 25 سبتمبر الماضي مع اشتراط تقديم «جواز كورونا» من جانب رواد الحانات أو المطاعم أو النوادي أو الأحداث الثقافية.

المصرى اليوم

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