أخبار عاجلة

"التحالف": تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك -
ينصح بتناولها يومياً.. أهم 6 فيتامينات و3 معادن لصحتك -
"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة.. حالة تتواصل حتى 8 مساء -
"التجارة" تشهِّر بصاحب محطة باعت وقوداً مغشوشاً -
جيش الاحتلال اعتقل آلاف الفلسطينيين بناءً على صور في تطبيق هاتفي -
الحالات المرضية تستحوذ على بلاغات مكة خلال شهر أكتوبر الماضي بواقع 4961 بلاغاً -
مصر.. العمليات الخاصة تنهي أسطورة زعيم أخطر عصابة مخدرات في الصعيد -
وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم تحتفلان بتخرج الدفعة الثانية من البرنامج متعدد التخصصات -
محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروع إنشاء المقر الرئيسي للبريد بشارع عبد السلام عارف -
«الهجرة» و«التعليم العالي» ينظمان لقاء تفاعليًا مع الدارسين حول معادلة الشهادات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

قطع رأسه بـ«ساطور» وطاف بها الشارع.. الأسباب النفسية وراء جريمة الإسماعيلية ()

Print
قطع رأسه بـ«ساطور» وطاف بها الشارع.. الأسباب النفسية وراء جريمة الإسماعيلية (فيديو) قطع رأسه بـ«ساطور» وطاف بها الشارع.. الأسباب النفسية وراء جريمة الإسماعيلية ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الإسماعيلية، جريمة تعد الأعنف من نوعها؛ إذ قطع أحد المواطنين رأس آخر وفصلها عن جسده باستخدام ساطور، ثم طاف بها الشارع، ما أثار حالة من الذعر بين المارة.

الجريمة المروعة وثقها أحد المارة بشارع طنطا الواقع في محافظة الإسماعيلية عن طريق المصادفة، وتداولها عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي لتلقى انتشارًا واسعًا، عقب مرور بضع ساعات من ارتكابها.

وفي السطور التالية، تستعرض «المصري اليوم»، رأي الطب النفسي في الجريمة.

في معرض تعليقه على الواقعة، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن هناك احتمالات قد تقف وراء ارتكاب هذا القدر من العنف والترويع، أولها أن يكون المتهم مريض فصام تشككي أو البرانودي، وهو مرض عقلي يتسم فيه المريض بالارتياب الدائم والتشكيك المستمر في المحيطين به، لهذا قد يقوم بتصرفات غير منطقية وغير مبررة على الإطلاق، كما أن المرض قد يدفع في الكثير من الأحيان بإبداء مشاعر غير ملائمة للمواقف التي يعيشها المريض؛ كونه يبررها بتبريرات خاطئة ومريبة. من بينها العنف المبالغ فيه. وأكد فرويز أن مريض الفصام التشككي يقتل بدم بارد وينتقم بشكل غير واعي.

أضاف فرويز، أنه هناك احتمال بأن مرتكب الجريمة لديه سجل مرضي مع الإمان؛ إذ يعزز الإدمان الافكار الاضطهادية والانتقامية؛ فقد يكون المتهم شاهد جريمة مماثلة بأحد المشاهد السينمائية دون وعي، أما الاحتمال الثالث فأوجزه في أن تكون الجريمة متعلقة بقضايا الشرف.

وحذر ستشاري الطب النفسي بجامعة القاهرة، من خطورة المشاهد العنيفة، لا سيما على أصحاب السجل المرضي مع الإدمان أو الأمراض العقلية؛ ففي حال كان المشاهد يعاني من مشكلات الشخصية التشككية قد يكون بتقليد المشاهد العنيفة. مؤكدًا أن المشاهد العنيفة تشكل خطورة بالغة على المرضى.

ووصلت قوات الشرطة إلى مسرح الجريمة وأغلقت الطرق المؤدية، وتنتشر العناصر الأمنية في جميع أرجاء شارع طنطا بالإسماعيلية_ حيث موقع الجريمة وتتابع الحدث لحظة بلحظة، كما تم منع المواطنين من ردم آثار دماء الضحية التي توجد في الشارع لحين وصول فريق النيابة العامة لمعاينة آثار الجريمة بدقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الإسكان يتابع المشروعات السكنية والخدمية بمدينة العلمين الجديدة (فيديو)

وزير الإسكان يتابع المشروعات السكنية والخدمية بمدينة العلمين الجديدة (فيديو)

بعد هذا الفيديو.. هل تؤخر شحن حقائبك على الطائرة؟

بعد هذا الفيديو.. هل تؤخر شحن حقائبك على الطائرة؟

فيديو.. ترَك الانتشار الأمني ليفحط بمدرعته في شوارع بغداد

فيديو.. ترَك الانتشار الأمني ليفحط بمدرعته في شوارع بغداد

بعد اعتذاره.. تامر حسني يفاجئ عروسين في لوس أنجلوس (فيديو)

بعد اعتذاره.. تامر حسني يفاجئ عروسين في لوس أنجلوس (فيديو)