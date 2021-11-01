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ندوة بالكلية الإكليريكية اللاهوتية تناقش «الكتاب المقدس وعلم الآثار»

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ندوة بالكلية الإكليريكية اللاهوتية تناقش «الكتاب المقدس وعلم الآثار» ندوة بالكلية الإكليريكية اللاهوتية تناقش «الكتاب المقدس وعلم الآثار»

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نظّمت الكلية الإكليريكية اللاهوتية، بكنيسة الأنبا رويس بالعباسية، أولى ندواتها التثقيفية الشهرية، التي حملت عنوان «الكتاب المقدس وعلم الآثار».

وبحسب بيان، الاثنين، ألقى الندوة التي أقيمت بمقر الكلية الدكتور أشرف صادق، الأستاذ بجامعة ليموج بفرنسا.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات بدأتها الكلية اعتبارًا من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تقام بصفة شهرية، ومن المنتظر أن تتناول كل «ندوة تثقيفية» موضوع متخصص في أحد مجالات المعرفة المتعددة، بغية الارتقاء بالجانب الثقافي لدى طلبة الكلية.

المصرى اليوم

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