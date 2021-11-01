أخبار عاجلة

"التحالف": تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك -
ينصح بتناولها يومياً.. أهم 6 فيتامينات و3 معادن لصحتك -
"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة.. حالة تتواصل حتى 8 مساء -
"التجارة" تشهِّر بصاحب محطة باعت وقوداً مغشوشاً -
جيش الاحتلال اعتقل آلاف الفلسطينيين بناءً على صور في تطبيق هاتفي -
الحالات المرضية تستحوذ على بلاغات مكة خلال شهر أكتوبر الماضي بواقع 4961 بلاغاً -
مصر.. العمليات الخاصة تنهي أسطورة زعيم أخطر عصابة مخدرات في الصعيد -
وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم تحتفلان بتخرج الدفعة الثانية من البرنامج متعدد التخصصات -
محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروع إنشاء المقر الرئيسي للبريد بشارع عبد السلام عارف -
«الهجرة» و«التعليم العالي» ينظمان لقاء تفاعليًا مع الدارسين حول معادلة الشهادات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«السياحة» تتابع تطبيق قرار الحد الأدني لأسعار الإقامة بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء

Print
«السياحة» تتابع تطبيق قرار الحد الأدني لأسعار الإقامة بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء «السياحة» تتابع تطبيق قرار الحد الأدني لأسعار الإقامة بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من الفنادق بالبحر الأحمر قيام لجان تفتيش بالمرور المفاجئ لمتابعة تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة، ضمن جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري ومستوى جودة الخدمات وعدم حرق الأسعار التي تدنت بفنادق الغردقة لنحو ١٢ دولار للغرفة، وأدي ذلك لسوء المنتج السياحي المقدم.

وبدأ القطاع السياحي والفندقي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء أمس الإثنين تطبيق وتنفيذ قرار وزارة السياحة والآثار لأسعار الاقامة الجديدة للأجانب حسب فئة كل فندق بهدف وقف ظاهرة حرق الأسعار بين الفنادق والشركات المستمرة منذ سنوات والتي أضرت بالقطاع السياحي.

ويبلغ الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، و28 دولارا أمريكي أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم تمهيدا لعودة الأسعار لطبيعتها مستقبلا مع عودة السياحة بعد انتهاء ورفع مستوي الخدمات المقدمة للسائحين، وأن تطبيق قرار الحد الأدني للإقامة سيعيد تصنيف منطقة البحر الاحمر كواحدة من مناطق الجذب السياحي ذات المستوي المرتفع وحتي يقوم ملاك الفنادق برفع الاقامة وسداد الرسوم المالية الدولة من قيمة الغرفة المعلنة وان أي نزول بالاسعار يتحمله مالك القرية السياحية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصحة العالمية» تُحدد 7 طرق لمنع انتشار فيروس كورونا (تعرف عليها)

«الصحة العالمية» تُحدد 7 طرق لمنع انتشار فيروس كورونا (تعرف عليها)

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل

"هيهي".. أخطر متحور في فيروس كورونا تعلنه الصين

"هيهي".. أخطر متحور في فيروس كورونا تعلنه الصين