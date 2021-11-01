«السياحة» تتابع تطبيق قرار الحد الأدني لأسعار الإقامة بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء

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شهد عدد من الفنادق بالبحر الأحمر قيام لجان تفتيش بالمرور المفاجئ لمتابعة تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة، ضمن جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري ومستوى جودة الخدمات وعدم حرق الأسعار التي تدنت بفنادق الغردقة لنحو ١٢ دولار للغرفة، وأدي ذلك لسوء المنتج السياحي المقدم.

وبدأ القطاع السياحي والفندقي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء أمس الإثنين تطبيق وتنفيذ قرار وزارة السياحة والآثار لأسعار الاقامة الجديدة للأجانب حسب فئة كل فندق بهدف وقف ظاهرة حرق الأسعار بين الفنادق والشركات المستمرة منذ سنوات والتي أضرت بالقطاع السياحي.

ويبلغ الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، و28 دولارا أمريكي أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم تمهيدا لعودة الأسعار لطبيعتها مستقبلا مع عودة السياحة بعد انتهاء فيروس كورونا ورفع مستوي الخدمات المقدمة للسائحين، وأن تطبيق قرار الحد الأدني للإقامة سيعيد تصنيف منطقة البحر الاحمر كواحدة من مناطق الجذب السياحي ذات المستوي المرتفع وحتي يقوم ملاك الفنادق برفع أسعار الاقامة وسداد الرسوم المالية الدولة من قيمة الغرفة المعلنة وان أي نزول بالاسعار يتحمله مالك القرية السياحية