«شباب النواب» تتمسك بإقالة «مجاهد» من اتحاد الكرة وإحالة المخالفات للأموال العامة

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شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حالة من الغضب بسبب تغيب أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية عن اجتماع اللجنة، رغم توجيه دعوة له للحضور لمناقشاته في طلبات إحاطة متعلقة بفساد الاتحاد، ما تسبب في تمسك عدد من النواب بإقالة رئيس اتحاد كرة القدم، وإحالة مخالفات الاتحاد لمباحث الأموال العامة .

وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الشباب، والمهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، تقدم باعتذار مكتوب بعدم قدرته على المشاركة في الاجتماع نظرا لارتباطه باجتماع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر الفيديو كونفرانس .

وقابل النواب اعتذار مجاهد، بحالة من الغضب والانتقادات الحادة لرئيس اللجنة الثلاثية، بدأها النائب أحمد الألفي بقوله إن البرلمان المصري فوق الجميع ومفيش حد فوق المحاسبة وقال :«اقسم بالله الباشا لازم يجي» في اشارة إلى احمد مجاهد .

واضاف :«الباشا اللي مش عاجبه المجلس اقسم بالله سأقدم فيه بلاغ لمجلس الدولة.. اجعص واحد في مصر بيتحاسب في ظل القيادة الحكيمة التي تدير البلاد».

وهاجم النائب أسامة الاشموني، أحمد مجاهد، بسبب قيامه بغلق نادي منيل شيحة، الذي يملكه النائب حسام عاشور، لافتا إلى أن «مجاهد الفاسد»- على حد وصفه- ارسل موظف «فاسد» من الاتحاد لكتابة تقرير وصفه النائب بـ«الباطل» بأن ملعب منيل شيحة لا يصلح لاستقبال أية مبارايات بدوري الدرجة الاولي .

وأضاف :«هل أغلق احمد مجاهد، ملعب منيل شيحة، عقابا للنائب الذي كشف فساده خلال الاجتماع السابق».

من جانبه تساءل النائب نادر الخبيري، في طلب الاحاطة الذي تقدم به عن الجهة التي تحمي أحمد مجاهد قائلا:«احمد مجاهد أبن مين في مصر» مطالبا بالتحقيق في طلب الإحاطة الخاص به لنيابة الاموال العامة «.

فيما قال النائب حسام عاشور، ن ملعب منيل شيحة الذي تم منع اللعب فيه بقرار باطل من احمد مجاهد، استقبل 10 مبارايات منهم مباراتين لفريق سيراميكا، لافتًا إلى ان اللجنة التي جاءت من اتحاد الكرة اعلنت نيتها تشريك الملعب «.

وأضاف النائب حسام عاشور، لا يفرق معي غلق الملعب، ولكن ما يفرق معي محاولة ترهيب النواب، مناشدا وزير الشباب بمعاينة الملاعب التي تلعب عليها مبارايات الدرجة والثانية، اذا كان فيها ملعب مثل ملعبي فلن تجد ملعب مثله«.

وشدد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب أن النواب لا يتحدثون عن غلق النادي ولكنهم جميعا يتحدثون عن المعني المتعلق بقرار غلق الملعب لافتا إلى ان النائب حسام عاشور رفض تقديم طلب احاطة بشأن المخالفات التي حدثت معه .

وقال النائب اسامة عبدالعاطي، ان احمد مجاهد يتعامل مع اتحاد الكرة كأنه اقطاعي صاحب عزبة يتعامل معها بفساد ممنهج مطالبا باقالته وحل الاتحاد وعدم التأثر بفزاعة التدخل الحكومي.