وكيل الأزهر يكرم الخريجين والمتفوقين من الطلبة الإندونيسيين (صور)

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نظّمت السفارة الإندونيسية بالقاهرة، الاثنين، حفلا لتكريم الخريجين والطلاب المتفوقين من طلاب إندونيسيا الدارسين بالأزهر الشريف، وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور لطفي رؤوف، سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة، والدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أساتذة وعلماء الأزهر وقياداته والطلاب الإندونيسيين، وذلك بمركز مؤتمرات الأزهر.

في بداية كلمته بالاحتفالية، أعرب الدكتور محمد الضويني، عن سعادته بمشاركة أبنائه الطلاب من دولة إندونيسيا فرحتهم بمناسبة تخرجهم من جامعة الأزهر، ناقلا تحيات شيخ الأزهر، وتمنياته لأبنائه الإندونيسيين الذين صاروا جزءا لا يتجزأ من مصر بتعلمهم في الأزهر الشريف، بالتوفيق والسداد.

وقال الضويني، إن العلاقة بين الأزهر وإندونيسيا علاقة قديمة متجددة، تعود إلى عدة قرون، بدأت بقدوم الإندونيسيين منذ أكثر من قرن ونصف إلى مصر لينهلوا من علوم الأزهر وشيوخه الأجلاء، موضحا أن الأزهر عنى بأبناء إندونيسيا الراغبين في العلم فخصص لهم أحد أروقته، ونسبه إلى «جاوة» أكبر جزر إندونيسيا، وما زال هذا الرواق موجودا حتى اليوم في حرم الجامع الأزهر تحت اسم «الرواق الجاوي»؛ ليشهد بعمق العلاقة العلمية التي ترجمت في رواق معاصر أنشئ قبل أربع سنوات تقريبا تحت اسم «رواق إندونيسيا» أسسه الأزاهرة من أبناء إندونيسيا.

وأشار وكيل الأزهر إلى أن أبناء إندونيسيا كانوا حريصين على التزود من علوم الدين في رحاب أروقة الأزهر، حتى تشربوا المنهج الأزهري علما وخلقا قرنا بعد قرن، وتخرج في أروقته وكلياته العديد من رجالات إندونيسيا البارزين، الذين رجعوا إلى بلادهم سفراء لرسالة الإسلام، وتقلدوا أعلى المناصب الدينية والسياسية في بلادهم، ومن أبرز رموز النهضة الإندونيسية الذين نهلوا من علوم الأزهر: عبدالرحمن وحيد، رئيس إندونيسيا السابق، ومحمد رشيدي، وزير الشؤون الدينية، وهارون ناسونيون، رئيس جامعة شريف هداية الله الإسلامية في جاكرتا، وقريش شهاب، وزير الشؤون الدينية وسفير إندونيسيا في مصر،، وعلوي شهاب، وزير الخارجية، وغيرهم.

وأكد وكيل الأزهر أن البصمة الأزهرية لم تقف عند حد نقل الناس إلى بطون كتب التراث؛ وإنما نقل الأزهر أنوار العلم إلى حياة الناس، في وسطية كاشفة للتحريف والتشويه المتعمد من جماعات الظلام الفكري، مشيرا إلى زيارات شيخ الأزهر، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، التي هدفت إلى نشر الوسطية والسلم والتعايش، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي.

وأوضح الضويني، أن الأزهر هو المؤسسة التعليمية والدينية التي تحمل نموذج الإسلام المعتدل الذي يقبل على الحياة بالإعمار وعلى الشعوب بالأمل، وأن الأزهر قدم نموذجا متفردا كمؤسسة تعليمية متخصصة في العلوم الدينية، لم تتوقف داخل حدود التعليم الديني فحسب؛ وإنما امتدت لتشمل الفهم العام للدين من حيث كونه رسالة إنسانية شاملة تتفاعل مع الحياة في كل مجالاتها إعمارا وإصلاحا، موضحا أن الأزهر طوال تاريخه الممتد منذ نشأته -وإلى الآن- يقوم بدور بارز في دعم التواصل بين الشعوب من خلال الطلاب الوافدين إلى رحابه، ومن خلال البعثات التي تجوب كثيرا من بلاد العالم، ومن خلال المعاهد الخارجية الموجودة في بعض البلاد -وخاصة إندونيسيا، والتي تؤكد أن الأزهر يمتلك رصيدا تاريخيا كبيرا من محبة الشعب الإندونيسي.

من جانبه أعرب الدكتور لطفي رؤوف، سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة، عن خالص شكره وتقديره للأزهر الشريف وشيخ الأزهر، لاهتمامه بالطلاب الإندونيسيين، ورعايته الخاصة، بما يؤكد على عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين البلدين، مؤكدا أن الأزهر هو منارة العلم التي تضيئ الكون كله بعلومه وفكره المستنير، الذي ينشر وسطية الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة في المجتمعات.

وكيل الأزهر يكرم الخريجين والمتفوقين من الطلبة الإندونيسيين

وكيل الأزهر يكرم الخريجين والمتفوقين من الطلبة الإندونيسيين