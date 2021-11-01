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: نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم التحديات

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السيسي: نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم التحديات : نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم التحديات

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أكد الرئيس عبدالفتاح أن العمل على مواجهة تغيرات المناخ يعد أمرًا حتميًا لا يحتمل التأجيل، مشددًا على أن تدرك حجم التحديات التي تواجه الدول النامية التي تحتاج إلى دعم مادي لمساعدتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وقال الرئيس السيسي- في كلمته خلال الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو- إننا نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم التحديات الفعلية، مؤكدًا على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها بتوفير 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية.

وأضاف أن قارة إفريقيا تواجه التداعيات الأكثر سلبية لظاهرة التغيرات المناخية رغم عدم مسؤوليتها عنها، مشيرًا إلى أن مصر بادرت باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج مستدام للتكيف مع التداعيات الناجمة عن تغيرات المناخ، من بينها زيادة عدد المشروعات الخضراء وتنفيذ مشروعات لترشيد استهلاك المياه وتبطين الترع.

وأشار إلى أن مصر تعمل على التحول إلى النقل النظيف وفق إجراءات عديدة وإنشاء المزيد من المدن الذكية.

وأكد الرئيس السيسي دعم مصر للرئاسة البريطانية لقمة الأمم المتحدة لتغيرات المناخية «كوب 26»، مبديًا تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة المناخ.

وذكر أنه مثلما تدرك مصر واجباتها فإنها تعي بدورها حجم التحديات التي تواجه كافة الدول النامية.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمة له، اليوم الإثنين، في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، على أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها في مواجهة تغير المناخ مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه خاصة من التمويل الذي يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسي لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخي في إطار التوازن الدقيق الذي مثلّه اتفاق باريس والذي يتعين الحفاظ عليه لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات والتكيف على الآثار السلبية لتغير المناخ على قدم المساواة.

وأضاف الرئيس السيسي :«نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم التحديات الفعلية»، مؤكدًا على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها بتوفير 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية.

المصرى اليوم

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